“La convenzione fra il Messina e il Comune? Da portare alla Corte dei Conti”

Il consigliere Carbone, di Fratelli d'Italia, si dice "stupito e dispiaciuto" in relazione allo schema

MESSINA – “Ho appreso con stupore e dispiacere della deliberazione di Giunta comunale n. 509 del 17.10.2025 con cui l’amministrazione Basile ha approvato lo schema di convenzione per consentire l’utilizzo dello Stadio San Filippo da parte dell’Acr Messina per la stagione agonistica 2024/25”. Il consigliere di Fratelli d’Italia Dario Carbone conferma la sua posizione critica nei confronti del Messina di Sciotto. E aggiunge: “Parlo di stupore e dispiacere perché con questo atto e senza un confronto con il Consiglio comunale – organo democraticamente eletto che rappresenta i cittadini messinesi – si continua immotivatamente a tendere la mano ad una società sportiva che non porta lustro alla nostra città e sulla quale grava ormai da anni una posizione debitoria importantissima che non accenna ad essere risolta”.

Continua Carbone: “Qualora lo schema di convenzione dovesse essere realmente sottoscritto tra il Comune e l’Acr Messina, trasmetterò tutti gli atti alla Corte dei Conti, unitamente a una relazione contenente le risultanze dell’accesso agli atti che ho espletato qualche settimana fa. Il tutto analizzando la corrispondenza tra l’ente e l’Acr Messina con la documentazione allegata e le fatture presentate dalla società sportiva per cui si è chiesta la compensazione”.

