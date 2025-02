“La crisi del commercio e dell’artigianato a Messina”: il Consiglio comunale in allarme

Nuova seduta convocata per parlare della chiusura "dei tanti esercizi commerciali in città"

MESSINA – Il Consiglio comunale si prepara ad affrontare un altro tema cruciale per Messina e i suoi abitanti: la “chiusura di tanti esercizi commerciali in città e, in generale, della crisi del commercio e dell’artigianato”. I consiglieri torneranno in aula oggi, lunedì 3 febbraio, in una seduta straordinaria e aperta convocata per le 13.30.

Intanto giovedì 30 gennaio, nell’ultima seduta, sono stati nominati Orazio Mario Di Bartolo, Pietro Sacchetta e Giuseppe Ingoglia componenti del Collegio dei revisori dei conti. Inoltre sono stati estratti altre 9 nominativi dei 302 candidati, come riserve.