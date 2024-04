La Direzione didattica S. Teresa celebra il Centenario con una cerimonia commemorativa

L'evento principale sarà l'annullo filatelico delle cartoline celebrative, un gesto simbolico che testimonia il legame duraturo tra la scuola e la comunità

S. TERESA DI RIVA – Il 10 maggio 2024 segna un momento significativo per la Direzione Didattica Santa Teresa di Riva: si celebra il centenario dalla sua istituzione. Per onorare questa storica occasione, la scuola ha organizzato una cerimonia commemorativa in collaborazione con Poste italiane, che si svolgerà nel cortile del plesso centrale “F. Muscolino”.

L’evento principale sarà l’annullo filatelico delle cartoline celebrative, un gesto simbolico che testimonia il legame duraturo tra la scuola e la comunità. Questo momento solenne servirà anche a ripercorrere le tappe fondamentali della storia della Direzione didattica, dalla sua fondazione fino ai giorni nostri, evidenziando il suo ruolo centrale nell’educazione e nello sviluppo della comunità locale.

Durante la cerimonia, saranno esposti tutti gli elaborati grafico-pittorici realizzati dagli allievi in occasione di questo importante anniversario. Queste opere d’arte rappresentano una testimonianza tangibile dell’impegno e della creatività degli studenti nel commemorare la storia della propria scuola.

Inoltre, è prevista una premiazione per i migliori contributi artistici, un momento di riconoscimento per gli studenti che si sono distinti per la loro partecipazione e il loro talento. Questa celebrazione non solo valorizza il passato della Direzione didattica, ma anche il presente e il futuro, ispirando gli studenti a continuare a coltivare il loro apprendimento e la loro creatività.