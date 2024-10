“La discarica a Sperone? Da anni c’è chi non rispetta le regole”

Dalla segnalazione di una lettrice alla precisazione di Messinaservizi: "Un condominio più volte sanzionato"

MESSINA – Messinaservizi interviene sulla discarica abusiva a Sperone. Una discarica illegale di rifiuti in uno spazio attiguo a un complesso denunciata da una lettrice. Sottolinea la presidente Mariagrazia Interdonato: “In riferimento alla segnalazione giunta a Tempostretto, è fondamentale precisare che la Messinaservizi Bene Comune ha sempre garantito la massima attenzione nella gestione dei rifiuti e nella collaborazione con le autorità locali. Il complesso Campus a Sperone, nello specifico, negli anni è stato oggetto di ripetuti interventi, anche da parte della polizia municipale, a causa di continui errati conferimenti. Nonostante sia trascorso molto tempo ormai, dall’introduzione della raccolta differenziata nel Comune di Messina, una parte dei residenti continua a non rispettare le norme, contribuendo al degrado dell’area, come testimoniato dalle immagini”.

“Un condominio più volte sanzionato e sono stati eseguiti più interventi di bonifica”

Continua la presidente: “In questi giorni, sono stati effettuati nuovi sopralluoghi e in collaborazione con la polizia municipale, la quale ha nuovamente invitato l’amministratrice condominiale a provvedere alla bonifica dell’area, addebitando il costo del servizio al condomio. Precisiamo che il condominio è stato più volte sanzionato e che sono stati eseguiti diversi interventi di bonifica. Pertanto, è importante chiarire che la responsabilità della situazione non può essere attribuita a Messinaservizi Bene Comune, la quale ha sempre operato con trasparenza e tempestività. Ma piuttosto ai residenti che non si sono adeguati al sistema di raccolta differenziata e non si impegnano a rispettare le regole”.