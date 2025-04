La Domotek Volley supera Acqui Terme con un nuovo record di pubblico

Vittoria in gara 1 della semifinale playoff per la formazione di Reggio Calabria che continua a sorprende in A3

REGGIO CALABRIA – La favola sportiva della Domotek Volley Reggio Calabria è più bella che mai. Nuovo record di pubblico nella vittoria contro Acqui Terme, la sfida termina per tre set a uno in un PalaCalafiore che risponde all’appello del dg Marco Tullio Martino. Il risultato finale lascia ben sperare in vista di gara 2, domenica prossima, in casa dei piemontesi al Palavalenza. Eventualmente Reggio Calabria avrà a disposizione gara tre, nuovamente in casa, per raggiungere la finale playoff nel campionato di A3 maschile.

Coach Polimenti si gode il momento ed esulta: “È stata una battaglia tecnica e tattica su ogni set, con un terzo parziale finito oltre i 30 punti. Loro sono fortissimi, lo sapevamo, e serviva una prestazione ai limiti della perfezione. I miei ragazzi si sono superati ancora una volta. Queste presenze sono impensabili per me che sono reggino – prosegue riguardo al pubblico – Abbiamo venduto tantissime magliette, è il segno del legame con la città. I giocatori hanno conquistato Reggio Calabria, e la risposta è eccezionale”.

Domotek Volley – Acqui Termen 3-1

Il primo set vede le due squadre equivalersi, quando i locali provano la fuga gli ospiti rintuzzano. Dal 18-16 gli ospiti si riportano su 20-21, poi arrivano cinque punti consecutivi dei padroni di casa per il 25-21. Nel secondo allunga immediatamente la Domotek 4-1, reazione ospite che si rimette in scia dopo un inseguimento abbastanza lungo sul 12-11. Passano a condurre gli ospiti sul 19-22, che da lì porta a casa il set restituendo il 21-25. Nel terzo ancora le due squadre si equivalgono fino al 14 pari, si muove qualcosa solo nel finale con l’ace di Laganà per il 19-17. Il vantaggio non aumenta comunque mai e Acqui Terme dal 23-21 ribalta la situazione e ha dei set point. Poi li ha la Domotek, serve anche il video check ad un certo punto per un set che sembra infinito e i locali porteranno dalla loro parte per 38-36. Nel quarto set non si buttano giù i piemontesi che fanno il break, ma Reggio resiste e la partita torna a giocarsi punto a punto. Nel finale break locale dal 20-18 con i padroni di casa che allungano sul 24-21 e la chiudono alla seconda chance.