La Fipav conferisce a Guarneri il titolo di “arbitro benemerito”

L'arbitro riceve uno dei più alti riconoscimenti previsti al termine di una carriera lunga e ricca di meriti

La Federazione Italiana Pallavolo ha conferito a Roberto Guarneri il prestigioso titolo di “Arbitro Benemerito”, uno dei più alti riconoscimenti previsti nel percorso arbitrale nazionale. Il conferimento arriva a coronamento di una carriera lunga e ricca di meriti, contraddistinta da dedizione, competenza e profonda passione per la pallavolo.

Con il riconoscimento ad oggi conferito a soli 58 ufficiali di gara su oltre 4000 tesserati Fipav, Guarneri entra in un ristretto novero che annovera i più autorevoli arbitri italiani dal 1946 a oggi. Il titolo di Arbitro Benemerito non è solo un riconoscimento tecnico, ma un tributo a una figura che ha saputo interpretare con equilibrio e autorevolezza il ruolo dell’arbitro, diventando un punto di riferimento per il movimento pallavolistico nazionale.

Guarneri: “Da passione in crescita umana”

Nato a Catania, Roberto Guarneri ha iniziato la sua carriera arbitrale nel 1992 diventando arbitro nazionale nel 2000 e tra i fischietti di seria A dal 2008. Nel corso degli anni ha diretto numerose gare di rilievo a livello nazionale ed i suoi numeri parlano di una continuità costante, con centinaia di incontri arbitrati nelle massime categorie del volley nazionale di serie A. L’intera comunità sportiva messinese esprime con orgoglio il proprio apprezzamento per questo importante traguardo, che rafforza il valore e la credibilità del nostro territorio nel panorama arbitrale italiano.

“Fare l’arbitro non è semplicemente un ruolo che si ricopre” – esordisce Guarneri – “è una scelta che orienta la vita. Essere credibili e affidabili significa portare coerenza ed equilibrio nei propri comportamenti, dentro e fuori dal campo. È un impegno che richiede rigore morale, presenza costante e la consapevolezza che ogni decisione pesa. Ma non basta l’etica: serve anche studio continuo del regolamento, aggiornamento costante e allenamento sul campo. Solo così si può essere davvero all’altezza di questo compito. Desidero ringraziare tutti coloro che ho incrociato dentro e fuori il campo da gioco, dai colleghi arbitri agli allenatori, dagli atleti alle società, dai vertici federali ai volontari, e soprattutto la mia famiglia, che con il suo sostegno discreto e le “tante rinunce” mi ha permesso di trasformare una semplice passione in un percorso di crescita umana e professionale”.

Zurro: “Ha rappresentato Messina”

Anche il Presidente del Comitato Territoriale Fipav Messina, Alessandro Zurro, si è congratulato per il traguardo ottenuto: “Desidero rivolgere le mie più sincere congratulazioni a Roberto Guarneri per il prestigioso riconoscimento ricevuto. Il titolo di Arbitro Benemerito non rappresenta soltanto una tappa personale, ma un orgoglio per tutta la nostra comunità sportiva. Roberto ha rappresentato Messina con autorevolezza, passione e competenza in giro per l’Italia, scrivendo pagine importanti della storia arbitrale nazionale. Lo ringrazio, a nome dell’intero Comitato Territoriale Fipav Messina, non solo per i traguardi raggiunti in campo, ma per il contributo quotidiano che continua a offrire anche all’interno della nostra struttura, dove è un punto di riferimento solido, un perno insostituibile”.