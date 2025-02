La frana in via Polveriera, riaperta la strada a Bisconte

Ripristinata la viabilità, s'indaga sulle cause dello smottamento avvenuto stamattina a Messina

MESSINA – “È stata ripristinta la viabilità in via Polveriera a Bisconte, che era stata interdetta a seguito di una frana del costone lato monte verificatasi stamattina. Il tutto probabilmente per un cedimento improvviso di un grosso cumulo di terra da un terreno privato”. È quanto afferma l’assessore alla Protezione civile Massimiliano Minutoli recatosi sul posto insieme all’assessore Antonino Carreri.

Sono intervenuti nell’immediato i vigili del fuoco per transennare la strada, la polizia municipale per garantire una viabilità alternativa lungo la via Polveriera, lato Camaro, oltre agli operatori della ditta ValEdil e la Protezione civile per le operazioni di sgombero del materiale franato sulla strada.

“Le cause che hanno generato la frana sono ancora in fase di verifica, il materiale è stato recitanto per essere caratterizzato e successivamente sulla base degli esiti sarà smaltito. In merito alla messa in sicurezza, una volta conclusa l’indagine geologica, sarà stabilito se si tratta di un intervento a carico del Comune o di un privato”, conclude Minutoli.

Foto dalla pagina Fb del consigliere Alessandro Geraci.