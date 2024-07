“La gestione dei rifiuti sembra fatta per giustificare i termovalorizzatori”

Questa la provocazione del deputato regionale Guseppe Lombardo, che contesta la linea adottata in Sicilia dal presidente Schifani

Sulla gestione dei rifiuti e la “precarietà degli impianti in Sicilia”, il deputato di Sud chiama Nord Giuseppe Lombardo contesta la linea adottata dalla Regione siciliana. Per Lombardo, o è stata gestita male l’emergenza oppure “si è adottata una strategia per giustificare la costruzione di due termovalorizzatori, con una capacità di oltre 600 mila tonnellate l’anno. Termovalorizzatori da realizzare con un miliardo di risorse pubbliche, per poi affidarli ai privati per la gestione. Così, la Sicilia rischia di diventare la pattumiera d’Italia”.

“Un dibattito surreale sui rifiuti in Sicilia”

Sottolinea il parlamentare regionale: “Il dibattito surreale di questi giorni, animato da Schifani sull’assenza di coordinamento tra i due assessori competenti, Roberto Di Mauro (Acqua e Rifiuti) ed Elena Pagana (Territorio e Ambiente), conferma quanto abbiamo già ribadito anche in Aula. La chiusura della discarica di Lentini, che ha messo in crisi oltre la metà dei Comuni siciliani, poteva essere evitata, come ammesso dallo stesso presidente Schifani, il quale è stato tenuto all’oscuro di tutto”.

E ancora: “Con l’approvazione dell’art. 9 del decreto legge 739/A II stralcio, è stata messa solo una pezza a una falla nella gestione dei rifiuti in Sicilia, che rimane estremamente precaria. Non saranno i 50 milioni di euro concessi ai Comuni per il ristoro degli extra costi sostenuti fra il 2022 e il 2023 a risolvere l’emergenza rifiuti in Sicilia. Le due ordinanze, rispettivamente del 24 e 25 giugno, emanate a distanza di un giorno l’una dall’altra per riaprire Lentini, certificano la precarietà del sistema impianti in Sicilia. Il ricorso all’ordinanza ex art. 191 D.lgs 152/2006 è consentito solo in situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente”.

