La giostra delle preferenze a Palazzo Zanca, le ultime sfide fratricide prima del nuovo Consiglio comunale

Ecco chi rischia e chi è sicuro di esserci a Messina. Al lavoro ancora alcuni giorni l'Ufficio centrale elettorale

MESSINA – Questa è la settimana decisiva. Finalmente. Per avere il quadro definitivo dei 32 consiglieri comunali a Messina bisognerà attendere ancora qualche giorno. Ma il traguardo s’avvicina. Concluso il lavoro sulle liste, l’Ufficio elettorale centrale, presieduto dal magistrato Giuseppe D’Agostino, è alle prese con le verifiche sulle preferenze, con l’esame quotidiano di 25 sezioni. Solo dopo si passerà alla proclamazione degli eletti e alla convocazione del primo Consiglio comunale da parte del presidente Nello Pergolizzi.

Allo stato attuale consideriamo 233 sezioni su 253.

233 sezioni su 253, il blocco di Basile

Per le liste a sostegno del sindaco Federico Basile, si è ottenuto il premio di maggioranza di 20 seggi. In Sud chiama Nord (7 seggi), questi gli eletti: Serena Giannetto (1328), Nello Pergolizzi (1183) e Nicoletta D’Angelo (1135 voti), Massimiliano Minutoli (1106), Antonella Feminò (944), Liana Cannata (939), Alessandra Calafiore (867). Potrebbero rientrare, con le probabili dimissioni di Minutoli Calafiore e Cannata (assessori confermati), Rosaria Di Ciuccio (856), Giuseppe Busà (780), Mariagrazia Interdonato (648), che potrebbe pure far parte della Giunta o tornare alla guida di Messina Servizi. Subito dopo Valeria Asquini (637), che potrebbe tornare alla presidenza di Messina Social City, Salvatore Papa (608) e Raffaele Rinaldo (606).

Nella lista Basile sindaco di Messina (4 seggi), il primato parziale spetta a Nicola Maddocco (1030 voti), seguito da Calogero Brancatelli (838), Francesco Benedetto (553), Valentina Capone (525). Allo stato attuale fuori dal Consiglio Gabriele Arcovito (471). Guardando a Messina Protagonista (3 seggi), si distinguono Antonino Bonfiglio (614), Alessandro La Cava (610 voti), Simona Paratore (582), Sergio Naccari (557), Francesco Giorgio (536) e Paolo Alibrandi (554). Ma, in base ai dati in possesso di Sud chiama Nord, i tre seggi dovrebbero andare ad Alibrandi, La Cava e uno tra Bonfiglio e Paratore si contende il terzo seggio.

Per Federico per Messina (3 seggi), entrano Mirko Cantello (1062), Cetty Pirone (1014), Francesco Asciutto (609) e rimangono fuori Francesco Romano (533) e Sebastiano Tamà (513). Infine, in Amo Messina (3 seggi), spiccano Giuseppe Chiarella (788 voti), Natalino Summa (511), Silvia Bosurgi (503) e resta fuori Letteria Sciuto (473).

Il centrodestra

Sul fronte delle opposizioni, che si spartiscono i restanti 12 posti — con un seggio assegnato di diritto a Marcello Scurria in quanto candidato sindaco perdente — la lista Fratelli d’Italia (2 seggi) avrà come consiglieri Libero Gioveni (1365 voti) e Dario Carbone (1020). Momentaneamente seconda nei dati parziali, Debora Buda (1025), ottiene una buona affermazione ma il terzo seggio non è scattato. Seguono Antonino Ferrera (894) e Pasquale Currò (877).

La contesa all’ultimo voto tra Carbone e Buda potrebbe ancora riservare sorprese all’interno di Fratelli d’Italia.

Nei Popolari e Autonomisti (2 seggi) entrano Benedetto Vaccarino (1912 voti) e Anna Sorbello (1861). Rimangono fuori Alessio Bartolone (1458) e Giandomenico La Fauci (1274). Nella lista Marcello Scurria sindaco (2 seggi), tocca a Simona Contestabile (619) e Giuseppe Capurro (545). Fuori Giuseppa De Leo (447) e Domenico Guerrera (391).

La Lega (2 seggi) vede eletti Amalia Centofanti (1025 voti) e Cosimo Oteri (902). Fuori Giuseppa Caruso (896), Giuseppe Villari (863) e Giulia Restuccia (591). Da verificare se non ci saranno sorprese per il secondo seggio,

Nel centrosinistra solo il Pd, sfida Russo-Calabrò

Per il Partito democratico (3 seggi), la lista è trainata da Maria Perrone (1893 voti), Alessandro Russo (1110), Antonella Russo (1081). Rimarrebbe fuori Felice Calabrò (1053) ma tutto può ancora succedere. Ed è questa l’altra sfida fratricida, in questo caso tra i veterani del Consiglio Russo e Calabrò, allo stato attuale separati solo da un 15/18 voti.

Ricordiamo sempre che i voti indicati riguardano 233 sezioni su 253 e che la verifica è in corso. Bisognerà attendere alcuni giorni per avere i dati definitivi.

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