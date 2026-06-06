Verso il nuovo Consiglio comunale a Messina I VOTI IN AGGIORNAMENTO

233 sezioni su 253, i numeri di ogni singolo candidato alle amministrative. Al lavoro l'Ufficio elettorale centrale per arrivare alla composizione definitiva

MESSINA – Ieri finalmente il verdetto sulle liste. L’Ufficio elettorale centrale ha concluso le operazioni sulle liste: due seggi a Fratelli d’Italia e due seggi alla Lega sono stati confermati. Ora si passa alle preferenze in modo da definire la composizione del Consiglio comunale.

Ma proviamo a ipotizzare il nuovo Consiglio a Palazzo Zanca, sulla base delle preferenze parziali.

Il blocco di Basile

Per le liste a sostegno del sindaco Federico Basile, si è ottenuto il premio di maggioranza di 20 seggi. In Sud chiama Nord (7 seggi), questi gli eletti: Serena Giannetto (1328), Nello Pergolizzi (1183) e Nicoletta D’Angelo (1135 voti), Massimiliano Minutoli (1106), Antonella Feminò (944), Liana Cannata (939), Alessandra Calafiore (867). Potrebbero rientrare, con le probabili dimissioni di Minutoli Calafiore e Cannata (assessori confermati), Rosaria Di Ciuccio (856), Giuseppe Busà (780), Mariagrazia Interdonato (648), che potrebbe pure far parte della Giunta o tornare alla guida di Messina Servizi. Subito dopo Valeria Asquini (637), che potrebbe tornare alla presidenza di Messina Social City, Salvatore Papa (608) e Raffaele Rinaldo (606).

Nella lista Basile sindaco di Messina (4 seggi), il primato parziale spetta a Nicola Maddocco (1030 voti), seguito da Calogero Brancatelli (838), Francesco Benedetto (553), Valentina Capone (525). Allo stato attuale fuori dal Consiglio Gabriele Arcovito (471). Guardando a Messina Protagonista (3 seggi), si distinguono Antonino Bonfiglio (614), Alessandro La Cava (610 voti), Simona Paratore (582), Sergio Naccari (557), Francesco Giorgio (536) e Paolo Alibrandi (554). Ma, in base ai dati in possesso di Sud chiama Nord, i tre seggi dovrebbero andare ad Alibrandi, La Cava e uno tra Bonfiglio e Paratore.

Per Federico per Messina (3 seggi), entrano Mirko Cantello (1062), Cetty Pirone (1014), Francesco Asciutto (609) e rimangono fuori Francesco Romano (533) e Sebastiano Tamà (513). Infine, in Amo Messina (3 seggi), spiccano Giuseppe Chiarella (788 voti), Natalino Summa (511), Silvia Bosurgi (503) e resta fuori Letteria Sciuto (473).

Il centrodestra

Sul fronte delle opposizioni, che si spartiscono i restanti 12 posti — con un seggio assegnato di diritto a Marcello Scurria in quanto candidato sindaco perdente — la lista Fratelli d’Italia (2 seggi) avrà come consiglieri Libero Gioveni (1365 voti) e Dario Carbone (1020). Momentaneamente seconda nei dati parziali, Debora Buda (1025), ottiene una buona affermazione ma il terzo seggio non è scattato. Seguono Antonino Ferrera (894) e Pasquale Currò (877).

Nei Popolari e Autonomisti (2 seggi) entrano Benedetto Vaccarino (1912 voti) e Anna Sorbello (1861). Rimangono fuori Alessio Bartolone (1458) e Giandomenico La Fauci (1274). Nella lista Marcello Scurria sindaco (2 seggi), tocca a Simona Contestabile (619) e Giuseppe Capurro (545). Fuori Giuseppa De Leo (447) e Domenico Guerrera (391).

La Lega (2 seggi) vede eletti Amalia Centofanti (1025 voti) e Cosimo Oteri (902). Fuori Giuseppa Caruso (896), Giuseppe Villari (863) e Giulia Restuccia (591).

Nel centrosinistra solo il Pd

Per il Partito democratico (3 seggi), la lista è trainata da Maria Perrone (1893 voti), Alessandro Russo (1110), Antonella Russo (1081). Rimane fuori per una settantina di voti Felice Calabrò (1053).

Elezioni Messina 2026, le preferenze lista per lista 233 su 253 sezioni

Voto per voto, ecco tutti i numeri divisi per ogni singola lista per 233 sezioni su 253. Basta cliccare sul nome della lista per aprire l’elenco dei candidati e dei voti ricevuti.

Le liste di Federico Basile

Basile sindaco di Messina VOTI 9.729 / 9,35%

De Luca sindaco di Sicilia VOTI 3.604 / 3,46%

Sud chiama Nord VOTI 14.843 / 14,26%

Federico per Messina VOTI 7.126 / 6,85%

Amo Messina VOTI 6.140 / 5,9%

Messina protagonista 7.695 / 7,39%

Cateno per i giovani VOTI 1.258 / 1,21%

Orgoglio messinese VOTI 1.155 / 1,11%

Il futuro è adesso VOTI 449 / 0,43%

La politica del fare VOTI 914 / 0,88%

Zancle VOTI 571 / 0,55%

Sviluppo sostenibile VOTI 573 / 0,55%

Lavoro e solidarietà VOTI 618 / 0,59%

Costa blu VOTI 469 / 0,45%

Liberi e Forti VOTI 4.341 / 4,17%

Le liste di Marcello Scurria

Marcello Scurria sindaco per Messina VOTI 5.466 / 5,25%

Popolari e Autonomisti – Grande Sicilia VOTI 7.766 / 7,46%

Fratelli d’Italia VOTI 7.877 / 7,58%

Lega VOTI 5.272 / 5,07%

Forza Italia VOTI 3.629 / 3,49%

Noi moderati VOTI 478 / 0,46%

Dc – Pri – Partito Animalista VOTI 560 / 0,54%

Le liste di Antonella Russo

PD VOTI 8.864 / 8,52%

Movimento 5 stelle – Controcorrente VOTI 3.172 / 3,05%

La lista di Gaetano Sciacca

Rinascita Messina VOTI 1.198 / 1,15%

La lista di Lillo Valvieri

Lillo Valvieri sindaco di Messina VOTI 291 / 0,28%

Articoli correlati