 Elezioni Messina, c'è il verdetto sulle liste: ecco a chi va il seggio in ballo tra FdI e Lega

Elezioni Messina, c’è il verdetto sulle liste: ecco a chi va il seggio in ballo tra FdI e Lega

Giuseppe Fontana

Elezioni Messina, c’è il verdetto sulle liste: ecco a chi va il seggio in ballo tra FdI e Lega

venerdì 05 Giugno 2026 - 18:39

Il seggio centrale ha concluso le verifiche di tutte le 253 sezioni. Da domani si lavorerà alle preferenze.

MESSINA – Dopo un altro lungo pomeriggio, il seggio centrale ha concluso le operazioni sulle liste. E così si è chiusa anche la diatriba sul seggio che ballava tra Fratelli d’Italia e Lega, a vantaggio di questi ultimi. Sarà Cosimo Oteri, quindi, il secondo nome del Carroccio. Resta fuori Debora Buda, terza in quota Fratelli d’Italia, partito che però “prende” soltanto due posti (Gioveni e Carbone).

La discussione si è concentrata soprattutto sulla sezione 65, che si trova in via Napoli alla scuola Principe di Piemonte. Dai verbali sono emerse diverse discrepanze tra voti di lista, del sindaco e numeri di votanti. Ci sono volute quasi due ore per venirne a capo e non è escluso che qualcuno possa fare ricorso. Al termine delle operazioni, il magistrato Giuseppe D’Agostino, che presiede il seggio, e Mario Siracusa, presidente della sezione 1, e la squadra al lavoro a Zanca hanno cominciato i “complessi calcoli” con cui arrivare alla ripartizione dei posti. Gli stessi calcoli già fatti dai partiti, sicuri della mancata rimonta e quindi dell’assegnazione dei seggi: 2 a testa a tutte e quattro le liste di centrodestra (a questi si aggiungerà lo stesso Marcello Scurria, in qualità di “miglior perdente”).

Ma il lavoro del seggio centrale non è ancora finito. Domani arriverà l’ufficialità della ripartizione e poi si comincerà a lavorare sulle preferenze, per definire la composizione del Consiglio comunale. E anche qui ci sarà chi tenterà, voto su voto, la rimonta.

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