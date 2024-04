La Green Padel Messina batte Parioli e resta al comando in Serie B

Vittoria in trasferta per la società peloritana che a due giornate dal termine della prima fase è in testa a pari merito con l'Arezzo Club

Prosegue il buon campionato della Green Padel Messina, la società messinese promossa lo scorso anno dalla serie C sta giocando un ottimo campionato in serie B. Si tratta dell’unica formazione messinese e una delle tre siciliane tra le 24 che competono nella seconda massima competizione nazionale a squadre della Fitp.

La formazione del presidente Cutuli sta affrontando la prima fase con partite di andata e ritorno nel girone con Tc Parioli, Arezzo Padel Club e Virtus Tennis Bologna. Al termine delle sei giornate seguirà la fase finale con un tabellone ad eliminazione diretta che coinvolgerà le prime due di ogni girone e determinerà le promozioni in Serie A, nonché la società vincitrice del titolo in Serie B. Per ogni incontro è prevista la disputa di tre doppi.

Tc Parioli – Green Padel Messina 1-2

Sabato scorso ha disputato la quarta giornata in trasferta sui campi romani del Tc Parioli, i peloritani si sono imposti per due incontri a uno. Vincenti le coppie Antonino Famà/Alberto Caratozzolo e Mirko Cutuli/Diego Alejandro Picotto, sul punteggio di due a zero sconfitti nella trasferta romana Giuseppe Fino/Leonardo Abbate, gli incontri vinti peseranno eventualmente nel dirimere situazioni di parità come parametro prima dello scontro diretto.

I tre punti conquistati mantengono la Green Padel Messina al comando della classifica a pari punti con l’Arezzo. Prossimo appuntamento per i peloritani in casa sabato mattina contro il fanalino di coda del girone Virtus Tennis Bologna.

Sambrini/Piergentili vs A. Famà/Caratozzolo 5-7 6-7

Blazques/Alaimo vs Cutuli/Picotto 4-6 4-6

Castellano/Biagianti vs Fino/Abbate 6-4-6-1

Risultati: Virtus Tennis Bologna – Arezzo Padel Club 1-2, Tc Parioli – Green Padel Messina 1-2.

Classifica: Green Padel Messina, Arezzo Padel Club 9 punti, Tc Parioli 6, Virtus Tennis Bologna 0.