"La guerra capitalista", Stefano Lucarelli presenta il suo libro alla Feltrinelli di Messina - Tempostretto

MESSINA – Lunedi 29 Maggio, alle 18, alla Feltrinelli Point di Via Ghibellina a Messina, Stefano Lucarelli incontrerà il pubblico per parlare del suo libro, “La guerra capitalista”, scritto in collaborazione con Emiliano Brancaccio e Raffaele Giammetti ed edito da Mimesis. Discuterà con l’autore Carmelo Buscema dell’Università della Calabria. L’incontro è organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Giuridiche e politiche dell’Università di Messina.

Marx riscoperto dalla finanza mondiale

Dimenticato dagli eredi più o meno degni della tradizione del movimento operaio, Marx viene invece letto, citato e celebrato dagli organi di stampa della grande finanza mondiale, dall’“Economist” al “Financial Times”. Un paradosso solo apparente, che si spiega con il crescente interesse delle classi dominanti verso la grande ambizione del metodo scientifico marxiano: disvelare le “leggi” di movimento del capitalismo per tentare di anticipare le sue traiettorie.

La più rilevante di queste “leggi” trae origine dalla feroce competizione tra capitali che ogni giorno sui mercati determina vincitori e vinti, con i primi che “uccidono e mangiano” i secondi: è la cosiddetta tendenza verso la centralizzazione dei capitali in sempre meno mani, che inedite tecniche di ricerca consentono oggi di verificare empiricamente. Ma questa tendenza non riguarda solo la sfera economica. La sua forza dirompente agisce a tutti i livelli e contribuisce a delineare i tratti distintivi di questo tempo carico di minacce: dal declino delle democrazie liberali alle recrudescenze imperialiste, fino ai nuovi venti di guerra globale