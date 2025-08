La III C del La Farina di nuovo insieme 50 anni dopo il diploma

Si sono riuniti a Messina, con tanto di foto davanti alla vecchia scuola

“Quando abbiamo deciso d’incontrarci su quelle scale, dove ci eravamo lasciati esattamente mezzo secolo fa, nessuno di noi sapeva che guarda un po’ il 30 luglio era la giornata internazionale dell’amicizia. Lo abbiamo scoperto mentre alzavamo il sipario di questa bellissima nuova puntata di una storia iniziata quasi bambini e bambine, e poi adolescenti rapaci di un futuro da costruire. Quindi uomini e donne immersi nei loro traguardi e anche nelle sconfitte. E quindi adesso anziani che si raccontano di vite vissute tutte speciali e meritevoli di un ascolto condiviso, complice un buon calice di vino e un fantastico mare di notte all’orizzonte”. Così Stefano Trifirò, uno dei ragazzi della III C 1975 del liceo “La Farina” di Messina, racconta il senso della rimpatriata appena avvenuta 50 anni dopo il diploma.

E ancora: “In fondo, senza saperlo, questi straordinari ragazzi e ragazze della nostra III C, Liceo Classico G. La Farina si sono fatti, con le loro risate, i loro abbracci, perché no anche qualche lacrima, veri testimonial di un giorno in cui il mondo tutto ricordava che forse davvero niente è più grande, meraviglioso, autentico dell’amicizia vera, sincera, disinteressata che taglia il tempo e lo spazio e che ci rende esseri speciali sull’intero pianeta. Fratelli, figli, nonni, ci si ritrova. Amici ci si diventa per scelta e, se questa amicizia riesce a durare una vita davvero, ci rende tutti più belli, liberi, felici. È stato questo il senso di un incontro speciale, ben riuscito, allegro ed emozionante, che si è voluto chiudere con un titolo di coda quasi urlato con gentilezza e fiducia da tutti noi: alla prossima, ragazzi e ragazze della III C. E magari nelle orecchie e nel cuore risuonava una bella canzone”.

I partecipanti alla rimpatriata

Ecco chi ha partecipato:

STEFANO TRIFIRÒ

BRUNO PITRONE

AURELIO NASTASI

GABRIELE ROSSETTI

NICOLA ARENA

UGO PINZONE

FRANCESCO MELINA

ANNA GINEVRA SINDONI

ANNAMARIA MARCHESE

MARISA COLOSI

SISSY ABRAMO

LISETTA BECCARIA

GIOVANNA DI BLASI

NORMA CAPORLINGUA

ROSA CARDULLO

MARIA LUISA CURZIO

MARIA BONGIOVANNI