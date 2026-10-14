La Jsl Brolo ospita il Falcone nel turno infrasettimanale

Jsl Women fuori dalla Coppa Italia regionale, per l'Under 15 ottimo inizio, sconfitta l'Under 17

La JSL Brolo ha cominciato con una sconfitta (5-1) in casa della Sicilia Fc il doppio turno ravvicinato proposto dal girone B del campionato di Promozione. Nella 3^ giornata, la compagine verdefluo fornisce una positiva prestazione nel primo tempo, terminato sul punteggio di 1 a 1 con il gol di Cristian Reale al 39’ a pareggiare momentaneamente i conti, per poi arrendersi ai palermitani nella ripresa, disputata interamente in inferiorità numerica per l’espulsione di Galati. Domani (mercoledì 14 ottobre, ndr), i ragazzi allenati da Marco Palmeri affronteranno, sul sintetico del Comunale di Brolo, il Pro Falcone; inizio alle ore 15.30.

In occasione di questa gara, è fissato il primo appuntamento di “Tutti in campo”, iniziativa ideata e voluta dalla dirigenza per coinvolgere i bambini dell’attività di base, che saranno i grandi protagonisti, entrando insieme alle squadre e con dimostrazioni-allenamenti durante l’intervallo e dopo il triplice fischio. Sarà un importante momento di condivisione, appartenenza ed unione progettuale.

Feminile. La JSL Women è stata battuta ed eliminata dalla quotata Aluntina per (8-4) nella partita di ritorno del primo turno di Coppa Italia regionale femminile. In un match privo di tatticismi, la formazione guidata in panchina da Carmelo Emanuele è andata a bersaglio con Arianna Colandrea, autrice di una doppietta, Noemi Catania e Arbana Curaj.

Giovanile. L’Under 15 si è assicurata l’intera posta in palio contro la Folgore Milazzo, piegata dai centri di Stefano Di Luca e Manuel Murasia. I tre punti appiano fondamentali per acquisire maggiore consapevolezza dei propri mezzi e continuare il percorso di crescita. Il forte Don Carlo Misilmeri ha avuto ragione, infine, dell’Under 17 per 6 a 1. Il risultato finale penalizza i brolesi, che hanno retto l’urto dei rivali fino al 2-1, realizzato quasi all’intervallo, per poi cedere con l’uomo in meno.