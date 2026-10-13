Conversazione sulla giustizia con Daniele Cappuccio, candidato al Csm VIDEO

Il magistrato messinese concorre alle elezioni del 25 e 26 ottobre per i distretti di Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia

MESSINA – Conversazione sulla giustizia con Daniele Cappuccio, candidato al Csm. Il magistrato messinese concorre alle elezioni del 25 e 26 ottobre per i distretti di Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia. L’incontro con l’editore di Tempostretto, Pippo Trimarchi, è stata l’occasione per ripercorrere gli obiettivi raggiunti grazie ai fondi Pnrr, ma anche raccontare le criticità della giustizia a Messina e non solo.

Daniele Cappuccio è presidente di sezione della Corte d’Appello al Tribunale di Reggio Calabria e si candida alle prossime elezioni per il Consiglio Superiore della Magistratura.