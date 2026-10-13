 Conversazione sulla giustizia con Daniele Cappuccio, candidato al Csm VIDEO

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Redazione

Conversazione sulla giustizia con Daniele Cappuccio, candidato al Csm VIDEO

martedì 13 Ottobre 2026 - 16:00

Il magistrato messinese concorre alle elezioni del 25 e 26 ottobre per i distretti di Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia

MESSINA – Conversazione sulla giustizia con Daniele Cappuccio, candidato al Csm. Il magistrato messinese concorre alle elezioni del 25 e 26 ottobre per i distretti di Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia. L’incontro con l’editore di Tempostretto, Pippo Trimarchi, è stata l’occasione per ripercorrere gli obiettivi raggiunti grazie ai fondi Pnrr, ma anche raccontare le criticità della giustizia a Messina e non solo.

daniele cappuccio

Daniele Cappuccio è presidente di sezione della Corte d’Appello al Tribunale di Reggio Calabria e si candida alle prossime elezioni per il Consiglio Superiore della Magistratura.

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