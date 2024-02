La Jsl Women fa visita alla Cr Scicli. Nigito: “I risultati arriveranno”

Terza gara della poule promozione per le atlete di coach Palmeri che dopo un pari e una sconfitta cercano la prima vittoria

BROLO – Ripartire dalle ultime positive prestazioni, cercando di essere più concrete. Le ragazze della Junior Sport Lab Women intendono tradurre in campo quanto si sono dette durante gli allenamenti settimanali già nel match di oggi in casa della Cr Scicli, valido per la 3^ giornata della Poule Promozione del campionato di Eccellenza di calcio femminile.

“Siamo migliorate tanto dall’inizio della stagione, ritengo che abbiamo capacità e voglia per fare un ulteriore step – dichiara la laterale Karima Nigito -. I risultati arriveranno, ne sono certa”. La partita con inizio alle ore 15 verrà arbitrata dal signor Bartolomeo Causarano di Ragusa. Le altre sfide del girone saranno: Giovanile Rocca-Ssd Unime e Siracusa-Marsala.

Coach Palmeri: “Non raccolto quanto seminato”

Analizza, così, il momento della squadra il tecnico Marco Palmeri: “Il gruppo sta lavorando bene avremo le risposte sperate. Nelle precedenti partite, abbiamo costruito un buon numero di occasioni, arrivando sottoporta, ma non sono state sfruttate e finalizzate. Magari occorre provare qualche altra soluzione per andare in gol, come calciare da fuori”.

Vi attende un impegno importante per il prosieguo della stagione. “Attualmente non si è raccolto quanto seminato, lo prendiamo come monito proprio per la sfida contro la Cr Scicli. Sappiamo che dovremo fornire un’ottima prova per conquistare quei punti che ci mancano. Il gruppo vuole fortemente questo e se ci dovesse riuscire il cammino sarà più tranquillo sotto l’aspetto emotivo, anche perché una rosa, così, giovane è influenzabile negli stati d’animo”.

Articoli correlati