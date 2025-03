La Jsl Women in finale di Coppa Italia contro Marsala

Sabato ore 15 sul neutro di Lascari l'atto decisivo. Il tecnico Emanuele: "Grande soddisfazione essere arrivati a questa prestigiosa gara"

La Junior Sport Lab Women è pronta per la finale di Coppa Italia regionale contro la Virtus Marsala, in programma oggi, sabato 1 marzo, sul campo neutro di Lascari, in provincia di Palermo, con inizio alle ore 15. Per il club neroverde è un appuntamento storico, mai vissuto nelle precedenti annate di Eccellenza.

“C’è grande soddisfazione per essere arrivati a giocare una gara tanto prestigiosa, anche perché si tratta della seconda finale stagionale dopo quella dell’Under 17 – ha dichiarato, alla vigilia del match, il tecnico Carmelo Emanuele -. Ciò è la conferma dell’ottimo lavoro portato avanti dalla società in un quinquennio e ripaga i tanti sacrifici fatti dalla dirigenza, dalle ragazze e dalle loro famiglie. Vincere rappresenterebbe un motivo di ulteriore orgoglio e sono certo che ogni singola giocatrice darà il massimo per riuscire nell’impresa. Dall’altra parte, c’è, però, una realtà importante, che la pensa esattamente come noi, attrezzata per avere la meglio. Sarà una bella partita, che offrirà una piacevole spettacolo a addetti ai lavori ed appassionati. Noi arriviamo a questa sfida con qualche infortunata di troppo, ma il gruppo darà il massimo delle proprie possibilità”.

La Junior Sport Lab Women sarà protagonista, inoltre, del progetto federale “Ragazze con i tacchetti”, voluto dalla Figc per sviluppare e promuovere ulteriormente il calcio femminile, in sinergia con l’Istituto Comprensivo “Merendino” di Capo D’Orlando e grazie alla fondamentale collaborazione della dirigente scolastica Maria Ricciardello e all’assessore del Comune di Brolo Nuccio Ricciardello.

