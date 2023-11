La Jsl Women ospita Marsala in Eccellenza femminile - Tempostretto

La sfida sabato pomeriggio al Comunale di Brolo, le due compagini guidano la classifica del girone entrambe con 7 punti

BROLO – Jsl Women-Marsala è diventato uno dei match più gettonati, negli ultimi anni, del calcio femminile siciliano. La sfida si riproporrà oggi (sabato 25 novembre, ndr) sul sintetico dello stadio Comunale di Brolo con inizio alle ore 14:30. Le due compagini si presenteranno all’appuntamento della 5^ giornata del girone A appaiate in testa alla classifica con 7 punti all’attivo.

“Affronteremo una formazione pronta sotto ogni aspetto, che negli anni passati ci ha messe in difficoltà – dichiara la centrocampista Chiara Venuto -. Mi attendo una gara combattuta ed equilibrata, nel corso della quale le giocatrici metteranno in campo i propri principi. Conquistare l’intera posta in palio ci assicurerebbe il primato al “giro di boa”, ma è un traguardo relativo, visto che la stagione è lunga e ci saranno tanti altri importanti incroci”. Hai ritrovata la forma dopo l’infortunio. “Sono felice di essere tornata nel migliore dei modi. Per superare il periodo difficile mi hanno aiutata, in particolare, il mister Marco Palmeri e alcune compagne, facendomi capire che non era niente di grave, ma una prova da superare”.

Jsl Girl contro Siracusa in casa

Impegno casalingo pure per la JSL Girls guidata in panchina da Alessio Giuffrè, che se la vedrà domenica 26 (ore 15.00) con il quotato Siracusa. Arbitreranno le partite i signori Alberto Bonomonte e Antonio Tornatore di Palermo.

Programma 5^ giornata. Girone A: Giovanile Rocca-Sport Palermo; JSL Women-Marsala e Vigor Montelepre-Palermo. Girone B: Alpha Sport San Gregorio-Vittoria Fc; JSL Girls-Siracusa e SSD Unime- Cr Scicli.

Articoli correlati