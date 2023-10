La Junior Sport Lab raddoppia, Jsl Girls iscritte al campionato di Eccellenza - Tempostretto

Saranno due le squadre Jsl iscritte al prossimo campionato di eccellenza femminile di calcio a 11. Oltre alle Woman anche le Girls

BROLO – La Junior Sport Lab ufficializza la nascita della Jsl Girls, che rappresenta una grande novità per l’intero movimento del calcio femminile siciliano. Ai nastri di partenza del campionato regionale di Eccellenza, che scatterà l’ultimo weekend di questo mese, ci sarà, infatti, la Jsl Girls oltre alla Jsl Women.

Le due squadre neroverdi sono state inserite in gironi diversi, con le “Girls” fuori classifica. Il progetto si basa su un continuo scambio di conoscenze tecniche, fortemente voluto dalla dirigenza per fare ulteriormente crescere il proprio vivaio, che nella sua totalità, a cominciare dalle Under 15, che formano in gran parte l’organico della nuova formazione, avrà, quindi, l’opportunità di confrontarsi in un palcoscenico competitivo e formativo.

La Jsl Girls è allenata da Alessio Giuffrè, coadiuvato da Matteo Aquilia, che vivono parallelamente anche la realtà del team Jsl Women proprio per favorire un proficuo rapporto di interazione tra gli organici. I primi impegni sono fissati in calendario sabato 28 ottobre con Ssd Unime-Jsl Girls e domenica 29, quando si disputerà il match Jsl Women-Vigor Montelepre.

“Jsl Girls, investimento per valorizzare il calcio femminile”

“L’impegno è importante sotto ogni aspetto, ma aver iscritto la JSL Girls al campionato di Eccellenza rappresenta un valore aggiunto per il club – dichiara il presidente Francesco Caruso –. Si tratta un investimento che facciamo per valorizzare il calcio giovanile femminile e nel contempo un motivo di vanto per la nostra comunità e mi auguro un esempio positivo per l’intera Sicilia”.

Sulla stessa lunghezza d’onda le parole del direttore generale Giuseppe Giordano: “E’ stato compiuto un passo rilevante e siamo felici di averlo fatto per la crescita delle ragazze, che sono sempre più numerose e desiderose di impegnarsi e giocare. Ci siamo resi conto che è il modo migliore per alzare l’asticella qualitativa, accelerando i tempi rispetto alla partecipazione ai campionati di categoria, in questo caso l’Under 15”.