La Junior Sport Lab ufficializza l'intero organico della squadra femminile - Tempostretto

La compagine di Brolo è pronta ai tornei Figc e al campionato regionale di Eccellenza

BROLO – Non soltanto prima squadra, la Junior Sport Lab Women parteciperà ai tornei Figc delle varie categorie, come confermano le parole di mister Palmeri: “Ci sono tantissime ragazze che vogliono giocare e divertirsi e noi daremo loro l’opportunità di farlo. Mi auspico che quest’anno possano disputare più partite rispetto al recente passato per il bene dell’intero movimento, che è in continuo sviluppo, e dei sodalizi che investono per garantire un cambio generazionale. Sarebbe fondamentale che Federazione e Settore Giovanile Scolastico premessero affinché ci possa essere una massiccia adesione delle società in tutte le fasce d’età”.

Ufficializzato il roster della Jsl Women

In attesa di conoscere formula e calendario del campionato regionale di Eccellenza di calcio femminile, la Jsl Women prosegue gli allenamenti sul sintetico di Brolo agli ordini del tecnico Marco Palmeri. La dirigenza neroverde ufficializza, intanto, altre otto giocatrici confermate.

Si tratta di: Noemi Otranto, Sara Ricciardo, Claudia Russo, Ylenia Salerno, Elena Saraò, Sonia Scaffidi, Elida Sidoti e Chiara Venuto. Prosegue, quindi, con grande entusiasmo il loro percorso di crescita nel club presieduto da Francesco Caruso, che si prepara a vivere un’intesa stagione agonistica.

Completano e rinforzano l’organico Giordana Fiorenza, centrocampista (classe 2006) ex Fc Vittoria, e la quindicenne Evelyn Ferrarotto di Ficarra, prodotto del vivaio JSL. Faranno parte, invece, del gruppo Under 15 Violante Isotta Parisi Raymo, ruolo portiere, Elisabetta Biondo e Arianna Colandrea, entrambe centrocampiste.

