La Kum Galilea saluta l’anno sportivo, Tedesco: “Orgoglioso dei traguardi raggiunti”

Una giornata per celebrare i risultati sportivi raggiunti e il valore educativo

MESSINA – Si è svolta la festa di fine anno sportivo 2026 della Polisportiva Kum Galilea ASD,presso il nuovo campo polivalente DELL A.I.A.S. Messina un momento di condivisione, festa e riconoscimento del percorso svolto durante l’anno da ragazzi, famiglie, tecnici, volontari e collaboratori.

La giornata ha rappresentato l’occasione per celebrare non soltanto i risultati sportivi raggiunti, ma soprattutto il valore educativo, sociale e inclusivo dello sport, che continua a essere uno strumento concreto di crescita personale, partecipazione e costruzione di relazioni.

Tedesco sottolinea l’importanza del lavoro di squadra

Grande soddisfazione è stata espressa dal Presidente della Polisportiva Kum Galilea ASD e Vicepresidente di A.I.A.S. Sezione di Messina ETS, Bruno Tedesco, che ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra e dell’impegno condiviso che hanno reso possibile il raggiungimento degli obiettivi

«Come Presidente della Polisportiva Kum Galilea ASD sono orgoglioso del lavoro svolto e dei traguardi raggiunti. Vedere i sorrisi dei ragazzi, la crescita del gruppo e il coinvolgimento delle famiglie è il risultato più importante che potessimo ottenere. Continueremo a lavorare per uno sport sempre più inclusivo e aperto a tutti» – ha dichiarato Bruno Tedesco.

Dai volontari contributo fondamentale

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al Servizio Civile Universale 2026 di A.I.A.S. Sezione di Messina ETS per il contributo dato durante tutte le attività sportive e organizzative. In particolare si ringraziano i volontari Simone Crisafulli, Barbara Buzzanca, Elisa Santa Lucia, De Domenico Giannantonio, Carmen Caroè, Denise Currò, Francesca Cannavò e Alice Villafranca, che con presenza, disponibilità e spirito di servizio hanno accompagnato il percorso dei ragazzi durante l’intera stagione.

I volontari hanno svolto il proprio servizio presso A.I.A.S. Sezione di Messina ETS nell’ambito del Servizio Civile Universale e sono stati selezionati da CORESI AIAS, guidata dal Presidente Dott. Armando Sorbello, che si ringrazia per il supporto e per l’opportunità offerta ai giovani volontari di vivere un’esperienza di crescita umana, sociale e professionale.

I ringraziamenti a istituzioni e famiglie

Un sentito ringraziamento è stato inoltre rivolto alla Presidente di A.I.A.S. Sezione di Messina ETS, Rag. Adele Fascia, per il sostegno costante, per aver messo a disposizione il campetto polivalente e per il contributo concreto alla realizzazione delle attività sportive e inclusive.

Un ringraziamento speciale va anche al Consiglio Direttivo della Polisportiva Kum Galilea ASD: alla Vicepresidente Chiara Rela, al Segretario e Tesoriere Pasquale Rela e alla Consigliera Angela Militano per il lavoro svolto, il supporto organizzativo e l’impegno dimostrato durante tutta la stagione sportiva.

Un grazie di cuore anche a tutte le famiglie e ai genitori che hanno creduto nel progetto e che ogni giorno contribuiscono alla crescita dei ragazzi.