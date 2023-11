La lunga lista dei contributi a pioggia regionali: ecco quali per Messina e provincia - Tempostretto

Con un maxi emendamento da 22 milioni di euro alla manovra correttiva sono stati assegnati fondi a enti, Comuni e associazioni

C’era una volta la Tabella H e… c’è ancora. Cambia il nome, cambia la forma, ma non la sostanza. Anche quest’anno, secondo consolidata tradizione, la Regione Siciliana elargirà contributi a pioggia ad enti, comuni, associazioni. Con una suddivisione tra partiti e deputati, di maggioranza e opposizione, degna del miglior manuale Cencelli. Un quadro perfettamente descritto da Mario Barresi sul quotidiano “La Sicilia”, all’indomani dell’approvazione in commissione Bilancio del maxi emendamento alla manovra correttiva. Un momento celebrato con un selfie poi postato sul proprio profilo Facebook dall’assessore al Bilancio, Marco Falcone (nella foto di copertina). Ventidue milioni di euro di “mancette”, così come le ha chiamate Barresi, il quale ha svelato anche il funzionamento “dell’algoritmo” utilizzato per la spartizione dei fondi: 2/3 ai gruppi del centrodestra (con un budget di circa 250 mila euro per ogni deputato di FdI, Forza Italia, Lega, Dc e Autonomisti) e il resto all’opposizione, con 100 mila euro circa per ogni deputato di Pd, M5S e Sud chiama Nord. Ma cosa contiene il maxi emendamento? Come al solito un lunghissimo elenco di contributi per eventi, sagre, feste, ma anche per interventi strutturali su edifici pubblici e chiese. Vediamo quelli che arriveranno a Messina e provincia.

Contributi per interventi di promozione turistica

L’art. 1 del maxi emendamento autorizza una spesa di 7 milioni 976mila euro per contributi straordinari per interventi e programmi di promozione turistica, culturale, economica e sociale. Per la realizzazione di iniziative socio-culturali sono stati assegnati contributi ai comuni di Acquedolci (15 mila euro), Sinagra (15 mila), Piraino (15 mila), Pace del Mela (15 mila), Furnari (15 mila), Barcellona (35 mila), Milazzo (35 mila), Castroreale (10 mila), Villafranca (10 mila), San Piero Patti (10 mila).

Per il perseguimento delle finalità statutarie sono stati assegnati contributi alla Croce Rossa Italiana, comitato di San Salvatore di Fitalia Odv (70 mila euro); Comitato regionale Anspi Sicilia Aps-Ets con sede a Rocca di Capri Leone (30 mila); Lelat onlus di Messina (50 mila).

Per attività di promozione turistica il Comune di Roccalumera riceverà 100 mila euro. Per interventi di rigenerazione urbana: Comune di Gualtieri Sicaminò (200 mila euro), Comune di Santa Lucia del Mela (270 mila).

Per iniziative di promozione culturale e turistica del territorio: al Comune di Roccavaldina vanno 40 mila euro. Stessa cifra al Comune di Rometta. Al Comune di Monforte per l’espletamento del servizio di mensa scolastica destinato agli alunni della scuola dell’obbligo sono stati assegnati 40 mila euro.

Infine, al Comune di Nizza di Sicilia, per iniziative di promozione culturale e turistica nel periodo delle festività natalizie, è stato assegnato contributo di 10 mila euro.

Manutenzione, riqualificazione e completamento opere

L’art. 2 del maxi emendamento autorizza invece una spesa di 9 milioni 414 mila euro per “Contributi straordinari per investimenti, interventi di manutenzione, riqualificazione e completamento di opere”.

Al Comune di Mistretta 50 mila euro per la riqualificazione del maneggio comunale.

All’ente autonomo regionale Teatro di Messina, 150 mila euro per la realizzazione di una struttura rimovibile destinata anche a soddisfare esigente permanenti o di natura stagionale per le attività musicali e artistiche presso gli spazi comunali del Giardino Corallo.

Al Comune di Naso 30 mila euro per interventi di ripristino dell’aula consiliare a seguito della demolizione dell’antico municipio causato dalla frana del centro storico.

All’Unione dei Comuni “Paesi dei Nebrodi”, 200 mila euro per interventi di messa in sicurezza del territorio e di prevenzione e contrasto degli incendi.

Alla parrocchia Maria Ss. Annunziata di San Teodoro, 100 mila euro per la progettazione ed esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale dell’edificio di culto.

Al Comune di Saponara 50 mila euro per interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento della sala consiliare. Sempre al Comune di Saponara, altri 50 mila euro per interventi di ripristino e rivitalizzazione urbana a seguito degli eccezionali eventi atmosferici che hanno interessato il territorio comunale.

Alla parrocchia Maria Ss. Incoronata di Messina, 25 mila euro per interventi finalizzati alla realizzazione di un centro di aggregazione giovanile.

Al Comune di Savoca, 100 mila euro, per interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale della chiesa di Santa Rosalia nella frazione Rina. Al Comune di Raccuja, 25 mila euro per interventi di rigenerazione urbana finalizzati alla valorizzazione turistica delle vie di accesso e dei vicoli adiacenti il castello Branciforti.

Trecentomila euro al Comune di Brolo per interventi di funzionalizzazione delle struttura polivalente di piazza Annunziatella. Al Comune di Letojanni per la riqualificazione e la sistemazione ai fini della mobilità urbana delle aree adiacenti alla via Sillemi e contrada Acqua Marina, è stato assegnato un contributo di 100 mila euro. Al Comune di Patti, 180mila euro per i lavori di completamento del cine-teatro comunale “Beniamino Joppolo”.

Disposizioni finanziarie varie

Infine, l’art. 3 (Disposizioni finanziarie varie). Un calderone in cui è finito di tutto, compreso un intervento compensativo in favore del Cas “a seguito dei mancati incassi derivanti dall’esenzione dal pedaggio sull’autostrada A20 tra i caselli di Barcellona e Milazzo“: 50 mila euro per il 2023 e 450 mila euro per il 2024. Per la provincia di Messina, c’è inoltre un contributo di 400mila euro da suddividersi tra i comuni di Condrò, Gualtieri Sicaminò, S. Lucia del Mela, San Pier Niceto e Monforte San Giorgio (da ripartire per il 50% in parti uguali e per il 50% sulla base del numero degli abitanti).