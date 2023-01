La maggioranza in Consiglio e le partecipate: le due spine per il sindaco Basile - Tempostretto

Dal passaggio di D'Arrigo al gruppo misto alle voci di dimissioni di Sferro da direttore generale di Messina Social City, non mancano le preoccupazioni per il primo cittadino

MESSINA – La maggioranza in Consiglio comunale e le partecipate sono due spine per Federico Basile. O, meglio, per il sindaco di Messina, si tratta di due nodi da affrontare che non smettono di creare fibrillazioni. Dal passaggio in Consiglio comunale di Rosaria D’Arrigo al gruppo misto, abbandonando “Basile sindaco”, alle voci di dimissioni di Carmelo Sferro da direttore generale di Messina Social City, non mancano le preoccupazioni per l’ambito politico, con leader Cateno De Luca, a sostegno dell’amministrazione comunale.

Ma che cosa succede? Come dimenticare le dimissioni di Alessia Giorgianni da Arisme, dopo lo scontro con il sindaco sull’aumento dell’indennità, e il recente addio di Cosimo Oteri sempre dalla maggioranza nell’aula consiliare? E non va neppure rimossa la marcia indietro di Cateno De Luca, nel segno del dialogo ma sempre marcia indietro è stata, in occasione della presentazione di un nuovo regolamento del Consiglio comunale. Un cavallo di battaglia della campagna elettorale di De Luca e condizione necessaria, per il lider maximo di Fiumedinisi, perché si proceda alle attese dimissioni.

La stessa elezione del vicepresidente Nello Pergolizzi come successore di De Luca potrebbe creare malumori all’interno della maggioranza. Anche se poi, quando il capo di Sud chiama Nord e Sicilia vera avrà preso una decisione definitiva, sarà difficile contraddirlo. Tuttavia, queste fibrillazioni non vanno sottavalutate e l’assenza di una visione politica omogenea, anche nella scelta dei candidati al Consiglio, potrebbe pesare sul tecnico Basile, chiamato ad assumere una dimensione politica più netta. Se non ora quando?

Articoli correlati