La Messina pre-terremoto rivive in un calendario artistico: l’iniziativa dell’Officina del Sole

Appuntamento sabato 7 dicembre dalle 18.30 per un evento natalizio nella sede dell'associazione. E ci sarà anche una pesca di Natale

MESSINA – Gli artisti dell’associazione Officina del Sole hanno realizzato un calendario 2025 diverso dal solito, con al centro la Messina pre-terremoto. Rivivere la città nell’immaginazione degli artisti sarà possibile già domani, 7 dicembre, dalle 18.30.

Nella sede dell’associazione in via Giacomo Venezian 15 si terrà un incontro per gli auguri natalizi durante il quale si potrà partecipare anche a una pesca di Natale e provare a vincere alcuni premi. Un evento non riservato soltanto ai soci ma aperto all’intera cittadinanza.