La messinese Morano trionfa nel terza categoria al Tc3 Palermo

La tennista del Circoletto dei Laghi ha ottenuto il successo nel torneo disputato su terra rossa

PALERMO – Aurora Morano ha vinto il titolo nel torneo palermitano “Cammarata Sport 2000”. La peloritana, tesserata con il Circoletto dei Laghi, ha giocato sui campi in terra rossa del Tc3 Palermo. Le sfide sono iniziate il 23 giugno scorso e la finale è stata nella giornata di ieri sabato 6 luglio. La talentuosa Morano negli atti conclusivi del torneo ha superato due palermitane, in semifinale Elisabetta Palmeri numero due del seeding in tre set (6-1 3-6 6-3) e in finale Chiaraluca Frenna in un match più agevole per 6-2 6-3.