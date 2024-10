La messinese Noemi David al Parlamento Ue a Strasburgo

È stata l'unica creator italiana e ha raccontato sui social i dietro le quinte dell'organo istituzionale

Da Messina a Strasburgo, Noemi David è stata nei giorni scorsi a Strasburgo come inviata speciale per “Parlamento europeo in Italia”. La giovane messinese, conduttrice e personaggio social che vanta collaborazioni in tutta Italia (tra cui Rai e Wom), è stata l’unica italiana insieme a tanti creator provenienti da ogni parte d’Europa, uno per ogni Stato membro dell’Ue.

Ai microfoni di Tempostretto ha raccontato: “Ci hanno dato la possibilità di intervistare i parlamentari e io ho scelto quelli italiani. Ho parlato con Antoci del Movimento 5 stelle, Nardella del Pd, con Razza di FdI e con Ceccardi della Lega. Per me è stato molto interessante parlare con loro e confrontarmi anche con gli altri creator di tutta Europa. Chissà, magari ci ritornerò? C’è qualcosa nell’aria”. Intanto la messinese si gode questa prima esperienza a Strasburgo.