La messinese Silvia Mondì sabato sera a “La Ruota della Fortuna”

sabato 04 Ottobre 2025 - 09:48

La peloritana sarà ospite di Gerry Scotti e Samira Lui nella puntata di questa sera dello storico gioco di Canale 5

MESSINA – Perché non tentare la fortuna? È quello che deve aver pensato anche la messinese Silvia Mondì, segretaria amministrativa in uno studio legale della città, che stasera competerà insieme ad un campione ed un altro concorrete a “La Ruota della Fortuna”. Lo storico gioco di Canale 5, condotto da Gerry Scotti con l’aiuto di Samira Lui, sta avendo un buon successo di ascolti nella fascia pre serale della rete ammiraglia Mediaset. A giocarci nella puntata di questa sera ci sarà dunque una messinese, due in realtà presenti in studio in quanto sarà accompagnata dal fidanzato Marco, Silvia girerà la ruota e tenterà, appunto, la fortuna.

