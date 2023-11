La milazzese Ginevra Lazzaro campionessa italiana di pesistica

Ginevra Lazzaro, della pesistica Milazzo, ha conquistato il titolo di campionessa italiana. Il plauso dell’amministrazione comunale

MILAZZO – È originaria di Milazzo, la campionessa italiana di pesistica per la categoria under 15. Ginevra Lazzaro, della pesistica Milazzo, conquista il titolo a Cosenza portando il mamertino fuori dai confini sportivi della Sicilia.

Un risultato non indifferente, che è stato commentato con soddisfazione dall’assessore allo sport Antonio Nicosia: «Una straordinaria affermazione –ha dichiarato- che conferma come nel mondo della pesistica italiana vi sia una giovane promessa della nostra città che sta dimostrando straordinaria determinazione e talento. E l’auspicio è che possa in futuro anche rappresentare l’Italia agli appuntamenti che contano».

Nei prossimi giorni un incontro ufficiale con l’amministrazione, che renderà omaggio alla giovane campionessa.