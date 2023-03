La ministra Bernini a Messina: "Questa università ha storia e un grande futuro" - Tempostretto

Stamattina l'inaugurazione dell'Anno Accademico. Sul numero chiuso a Medicina: "Ci stiamo lavorando"

MESSINA – Valorizzazione del ruolo dei dottorandi e dei ricercatori, implementazione della progettazione per intercettare i fondi Pnrr, valore del mondo accademico e della internazionalizzazione. Sono tanti i temi toccati dalla ministra Anna Bernini a Messina per l’inaugurazione dell’Anno Accademico. Ma il primo è proprio l’ateneo di Messina. “È una inaugurazione di anno accademico nel segno della competenza e professionalità perché questo è un ateneo che ha storia e grande futuro”, ha detto la rappresentante del Governo Meloni accolta dal magnifico Salvatore Cuzzocrea.

Poi si è soffermata sul tema del numero chiuso a Medicina: “Stiamo lavorando all’apertura della facoltà di medicina e chirurgia che non sarà una apertura indiscriminata ma sostenibile, compatibile con il mondo del lavoro e quindi in coordinazione è implementando le scuole di specializzazione. Ci stiamo lavorando con il Crui e la conferenza di Stato e regioni”.