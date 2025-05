La missione in Cina del sindaco Basile, intesa preliminare con la città di Zhangzhou

La delegazione messinese ha gettato le basi per "future sinergie tra i sistemi economici, culturali e istituzionali delle due città"

Si conclude oggi la missione istituzionale in Cina della delegazione del Comune di Messina, guidata dal sindaco Federico Basile, con la partecipazione degli assessori Enzo Caruso al Turismo e alla Cultura e Massimo Finocchiaro alle Attività produttive e Grandi Eventi, e della delegazione del Conservatorio Statale “Arcangelo Corelli” guidata dal Presidente Egidio Bernava.

Ospitata dall’associazione Vinci Cultura, la delegazione ha preso parte a una fitta agenda di incontri e visite ufficiali in varie città, con l’obiettivo di promuovere il patrimonio culturale, artistico e produttivo di Messina e attivare nuove forme di cooperazione internazionale.

Tra i momenti più rilevanti della giornata conclusiva, l’incontro con il Console Generale d’Italia a Guangzhou, Valerio De Parolis, nella capitale della provincia del Guangdong. Guangzhou è una delle città chiave della Greater Bay Area (GBA), mega regione che comprende Guangdong, Hong Kong e Macao, con una popolazione complessiva di oltre 86 milioni di abitanti.

Durante l’incontro, alla presenza del presidente Bernava, ci si è soffermati sul valore della cultura come strumento di dialogo e cooperazione tra territori, e sulla necessità di rafforzare i rapporti tra istituzioni, enti formativi e mondi produttivi, anche in ambito musicale e creativo.

Un altro momento significativo è stato la condivisione di un memorandum d’intesa preliminare con la città di Zhangzhou, volto a promuovere future sinergie tra i sistemi economici, culturali e istituzionali delle due città. Un’intesa che rappresenta un primo passo verso progettualità comuni e forme di collaborazione da sviluppare nel tempo.

“Concludiamo questa missione con la consapevolezza di aver avviato relazioni importanti e concrete – ha dichiarato il sindaco Basile -. Messina ha raccontato sé stessa attraverso la cultura, la musica, l’innovazione e la visione di una città che guarda al mondo. Ringraziamo Vinci Cultura per l’ospitalità e per averci accompagnato in questo percorso di scambio e dialogo tra Oriente e Occidente”.