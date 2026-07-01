La morte di Giulia Scimone, 19enne in carcere

Il ragazzo va in cella dopo l'interrogatorio del giudice che aggrava l'accusa

Non è più ai domiciliari ma è stato rinchiuso in carcere Alessandro Mondo, il 19enne arrestato per l’incidente costato la vita a Giulia Scimone, la 16enne messinese uccisa in via Circuito a Torre Faro nella notte tra il 28 e il 29 giugno. Il ragazzo, difeso dall’avvocata Antonella Pimpo, è comparso stamani davanti al giudice per l’interrogatorio e la convalida dell’arresto.

L’interrogatorio e la convalida dell’arresto

Il giudice ha convalidato il provvedimento e aggravato il quadro accusatori per il ragazzo: ora gli contestano l’omicidio volontario. Contro di lui in particolare i video che lo immortalano diverse volte a impennare ad alta velocità, anche prima della tragedia, postati sui social, e le tante testimonianze che raccontano della sua “prodezza”.

Giulia figlia di tutti

Mentre manovrava il motociclo, probabilmente “truccato”, il giovane ha travolto Giulia che si trovava a piedi a bordo strada, lanciandola diversi metri in avanti sull’asfalto. Uno schianto che non le ha lasciato scampo. Intanto oggi pomeriggio la Procura affiderà l’incarico per l’autopsia sul corpo della giovane, che oggi è stata ricordata dai tifosi del Messina con due striscioni.