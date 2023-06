La musica e il campanile incantano i turisti a piazza Duomo VIDEO - Tempostretto

La Festa della musica a Messina inizia con la Brigata Aosta e un pubblico di croceristi ad applaudire

Di Silvia De Domenico

MESSINA – Quasi 4.000 croceristi in visita a Messina: al loro arrivo hanno trovato in città la Festa della musica (vedi qui) e hanno ammirato il celebre campanile. La giornata internazionale, celebrata anche in riva allo Stretto, ha avuto inizio con un concerto dal vivo della banda della Brigata Aosta a piazza Duomo. Fra i tanto criticati campi da beach volley (vedi qui) e la cattedrale, i turisti con cappello e telefono in mano hanno potuto assistere ad alcuni brani suonati dagli uomini e le donne in uniforme militare. Tante le canzoni e le musiche, dalla celebre colonna sonora di 007 a “My way”.

Un momento musicale molto apprezzato dai turisti che si è concluso poco prima delle 12 e quindi l’inizio dello spettacolo del campanile del Duomo. In tanti hanno affollato la piazza, fotografato e filmato l’evento.