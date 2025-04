La nave Nerea di Caronte tra i premiati Shippax 2025

Premiate cinque navi

“La Nerea rappresenta una vera pietra miliare nella modernizzazione del trasporto marittimo in Italia e un moderno modello di traghetto insulare per il Mediterraneo“, così attesta la motivazione ufficiale della giuria del Premio Shippax 2025 che ha assegnato il prestigioso riconoscimento alla Nerea, l’innovativa nave ecologica della flotta Caronte & Tourist Isole Minori in flotta dalla fine del 2023.

I Premi Shippax, celebrati a inizio aprile sulla Nordic Pearl in navigazione tra Oslo e Copenaghen, rappresentano dal 1996 un prestigioso riconoscimento nel mondo del trasporto marittimo. Istituiti dall’autorevole magazine svedese Shippax, premiano infatti l’eccellenza e l’innovazione delle nuove costruzioni di traghetti, ro-ro cargo e navi da crociera a seguito di analisi rigorose condotte da una giuria specializzata che visita in totale anonimato le navi selezionate.

Tra gli elementi distintivi della Nerea che hanno conquistato la giuria spiccano la sua eccezionale ecocompatibilità e sostenibilità ambientale. Il sistema di propulsione ibrido diesel/Gnl e batterie, l’innovativo utilizzo di pannelli fotovoltaici e di vernici a base di silicone per lo scafo, insieme a un sistema di gestione energetica all’avanguardia, hanno infatti permesso, evidenziano i giudici, una significativa riduzione dell’impatto ambientale, con un taglio delle emissioni di CO2 del 45%.

La sostenibilità si coniuga perfettamente con prestazioni tecniche superiori: “motori potenti, una progettazione sofisticata dello scafo e un’eccellente manovrabilità anche in condizioni marine avverse” che garantiscono massima affidabilità nei servizi di collegamento essenziali operati nel Mar Tirreno.

Sono stati inoltre apprezzati gli “spazi ariosi e accoglienti, le cabine confortevoli e un ambiente generalmente molto moderno sempre orientato a un facile accesso per le persone a mobilità ridotta”.

Il prestigioso premio e la menzione sono stati consegnati alla società armatrice Caronte & Tourist, rappresentata dai direttori Generali delle aree Tecnica e Amministrativa Luigi Genghi ed Edoardo Bonanno. Consegnate le menzioni anche al cantiere di costruzione Sefine, rappresentato da Selçuk Bakanoğlu, e i progettisti navali di Naos, Roberto Prevert e Piero Pattay.

La Nerea è stata premiata insieme ad altre quattro unità d’eccellenza per gli altri segmenti analizzati: la Sunflower Kamuy (Pax/Ro-Ro Cargo che naviga sotto bandiera giapponese), la Saint-Malo (Pax/Ro-ro Cargo battente bandiera francese), la Höegh Aurora (Vehicles Carrier, norvegese) e la Chaumine (Ro-Ro Cargo, maltese).