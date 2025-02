La Nazionale di Calcio Balilla Paralimpico ospite a Milazzo

La Nazionale Italiana di calcio balilla paralimpico sarà ospite nella città di Milazzo, in occasione di un raduno. Ecco quando

MILAZZO – La città di Milazzo ospiterà la Nazionale Italiana di Calcio Balilla Paralimpico, in occasione del raduno indetto dalla Federazione Paralimpica italiana di Calcio Balilla. L’amministrazione comunale della città del Capo, infatti, ha dato disponibilità ad ospitare il raduno che per la prima volta si svolgerà nel sud Italia.

L’appuntamento è fissato dal 29 al 31 luglio, nel corso delle tre giornate sarà organizzato il programma degli incontri nazionali in programma per il 2026. Soddisfatto il sindaco di Milazzo, Pippo Midili, che ha commentato: «Una grande unità d’intenti che si è sin da subito trasformata in un’opportunità interessantissima per Milazzo, sempre più città aperta all’ospitalità ed alle tematiche dell’inclusione».

Midili ha quindi colto l’occasione per annunciare altri due eventi, in programma per l’1, il 2 e il 3 agosto quando nell’ambito della quinta edizione dell’Allinparty, un festival sportivo aperto a tutti. Contestualmente, si svolgerà anche la Coppa Italia di Calcio Balilla Paralimpico che porterà a Milazzo numerosi atleti italiani.