La nazionale donatori riparte in ricordo del messinese Gaetano Alessandro - Tempostretto

Sabato 1 aprile triangolare a Misilmeri

“Siamo di chi ci occupa i pensieri quando nemmeno è presente”. Quattro mesi fa ci ha lasciati il messinese Gaetano Alessandro, uno dei motori principali della Nazionale Donatori.

“Bisogna continuare ed andare avanti nell’organizzare eventi in favore dell’importante “donazione di organi. Ed è così, – come riferito da Peppe Giordano, tecnico ed amico di Alessandro – che sabato 1 aprile a Misilmeri, in provincia di Palermo, ci sarà un triangolare tra la Nazionale Donatori, una Rappresentanza della “Don Carlo Misilmeri” ed una squadra mista composta da assessori, consiglieri e cittadini di Misilmeri che sarà un modo di ricordare la prima uscita senza la presenza di Gaetano Alessandro. La mattinata sarà dedicata ad un convegno con relatori del Centro Regionale Trapianti, dell’Ismett di Palermo, dell’Associazione Italiana Donatori Organi, della Cri e di tanti altri professionisti e trapiantati che metteranno in evidenza l’importanza del “donare”.