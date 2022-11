È morto Gaetano Alessandro, in prima fila per la donazione degli organi e tessuti - Tempostretto

Già consulente per la Regione siciliana, aveva trasformato un'esperienza personale in motivo d'impegno

MESSINA – Aveva trasformato un’esperienza personale in motivo d’impegno nella donazione degli organi. È morto all’improvviso Gaetano Alessandro. Il suo sforzo, negli anni, si è concretizzato nella consulenza alla donazione per l’assessorato alla Salute della Regione siciliana e nella presidenza dell’associazione “Donare è vita – Onlus”. Nel 2021 era stato pure nominato presidente del Comitato consultivo del Policlinico di Messina.

Questo il suo profilo, delineato in occasione della nomina: “Cardiopatico, costretto a sottoporsi a lunghe, dolorose cure. Dopo un transitorio beneficio, la malattia riprese il suo inarrestabile corso. Unica speranza, per lui, rimase il trapianto di cuore, che gli fu praticato nel 2014. Terminata la convalescenza, decideva di dedicarsi, con costante dedizione, a tutti i trapiantati. Così nel 2015 costituiva l’associazione Donare è vita. Da allora, ogni santo giorno, lo troviamo al Policlinico”. Il tutto per sostenere i più deboli e per sensibilizzare sulla donazione di organi e tessuti grazie a protocolli d’intesa e accordi con le istituzioni.

