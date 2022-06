La necessità di conoscere e proteggere il mare dello Stretto di Messina - Tempostretto

Convegno oggi pomeriggio al parco Horcynus Orca

Le Nazione Unite hanno dichiarato il 2021 – 2030 il (Decennio delle Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile”.

Per questa iniziativa, che intende coinvolgere tutte le istituzioni ed i cittadini in un unico circuito di lavoro, di ricerca, di innovazione e salvaguardia del bene comune, il Club per l’Unesco di Messina, in occasione della giornata del Mare, organizza un convegno oggi alle ore 17:30 al Parco Horcynus Orca assieme ad esperti relatori e valenti rappresentanti di Associazioni che hanno a cuore il benessere del nostro mare e la salvaguardia di ogni elemento che riguardi la buona salute delle acque del mondo.

Si parlerà delle acque del nostro territorio, e non solo, per rilevarne l’importanza e la necessità di conoscere e proteggere la vita del mare… e dei suoi abitanti.