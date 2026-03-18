Scurria: “Faremo la Città Metropolitana dello Stretto, sarà un salto di qualità storico”

Così il candidato sindaco del centrodestra

“Lavoreremo per realizzare la Città Metropolitana dello Stretto”. Lo dichiara il candidato sindaco Marcello Scurria annunciando uno dei suoi punti programmatici. “Unire le Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria in un unico soggetto giuridico consentirebbe di porre la nostra splendida area geografica al centro di politiche integrate e soluzioni innovative e di ampio respiro. Possiamo e vogliamo farlo”.

“Proporremo ai presidenti delle Regioni Sicilia e Calabria – continua Scurria – di sostenere un progetto che collocherebbe l’area geografica dello Stretto al centro delle attenzioni nazionali per la sua posizione strategica e per l’importanza che assumerebbe la nuova grande realtà istituzionalizzata. La Città Metropolitana che immaginiamo, e che possiamo realizzare, prevede servizi integrati tra le due sponde ed una reale conurbazione nel rispetto delle identità dei due capoluoghi. Nel nostro programma c’è un salto di qualità di portata storica”.