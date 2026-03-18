Basket School Messina chiede aiuto: "Così non ce la facciamo"

La società, che lotta per disputare i playoff in Serie B Interregionale, sta trovando difficoltà a programmare la prossima stagione

MESSINA – La società Basket School Messina ha convocato per questa mattina a Palazzo Zanca, presso la Sala Ovale – Antonino Caponnetto, una conferenza stampa per chiarire la posizione dell’attuale prima forza cittadina della pallacanestro. In vista di un prossimo campionato in B Interregionale, al momento la squadra lotta per centrare i playoff per il terzo anno consecutivo, i costi aumenteranno, come già è stato quest’anno con coach Pippo Sidoti che sta compiendo un miracolo contro squadre allestite con spese certamente superiori a quelle degli scolari.

Il presidente Massimo Zanghì, il direttore sportivo Clemente Mazzù, il general manager Bruno Donia, insieme ai dirigenti Fabio Vita, Alberto Frassica e Giuseppe Calderone, hanno lanciato l’allarme, che specificano vogliono non diventi un assist alle parti politiche in azione in questa campagna elettorale, affinché l’imprenditoria locale prima di tutto dia una mano.

A Messina nel corso degli anni si è passati da tre squadre in Serie B Interregionale che erano Fortitudo Messina, Castanea Messina Basket 2010 e Basket School Messina, le prime due hanno già dovuto alzare bandiera bianca tra problemi di impiantistica e di esborso economico. Adesso i giallorossi si augurano che non tocchi anche a loro. C’è bisogno di aiuto perché la prossima stagione “va programmata e non improvvisata” già adesso e soprattutto chiedono che Messina “non sia solo città degli eventi e della musica, ma anche dello sport”.

Il gruppo dirigenziale si dice anche disposto a fare un passo indietro e quindi accettare di supportare e collaborare, fornendo esperienza e materiale umano, aprendosi a nuovi imprenditori che vogliano investire in questa realtà cittadina che ha iniziato nel 2014, ha affrontato diverse promozioni partendo dalla Serie D, passando dalla C Silver, arrivando in C Gold, perdendo una finale promozione contro Palermo e vincendo poi l’anno seguente la finale playoff arrivando in B Interregionale, dove fa playoff da tre anni, che è il quarto campionato nazionale per importanza.

La lettera aperta della Basket School Messina

“Preliminarmente occorre sottolineare un aspetto molto importante, sul quale tutti noi desideriamo venga posta la massima attenzione. Sappiamo che nella nostra città è in corso la campagna elettorale per l’elezione del nuovo sindaco, ma tutti noi vogliamo che le riflessioni odierne e gli argomenti trattati restino fuori da questo contesto e non siano oggetto di alcuna speculazione da parte di alcuna forza politica. L’incontro odierno è legato alla necessità di fare il punto sul nostro progetto sportivo e, soprattutto, sulle prospettive future.

Qui al tavolo non siedono grandi imprenditori, ma professionisti e operatori economici che, con sacrifici e aggregando tante piccole realtà locali, hanno iniziato questo percorso sportivo nel 2014, quasi per scherzo, partendo dalla Serie D e riuscendo a conquistare prima la C Silver, poi la C Gold, quindi la B2, raggiungendo anche due playoff per la B1. In B2 vi erano tre formazioni di Messina; oggi siamo rimasti soltanto noi. Questo è il primo punto di riflessione”.

Livello più alto, tecnicamente ed economicamente

“Negli ultimi due anni si è registrato un considerevole aumento delle spese di gestione di una squadra di questa categoria, accompagnato da un innalzamento del livello tecnico. Ciò dipende da diversi fattori: innanzitutto, la riduzione delle squadre di B1 e B2 ha generato un effetto a cascata, con molti giocatori di B1 scesi di categoria, pretendendo rimborsi più elevati e alzando il livello competitivo; inoltre, i migliori giocatori di B2 sono rimasti in questa categoria, richiedendo anch’essi compensi sempre più consistenti.

A ciò si aggiunge l’introduzione della riforma dello sport, che ha comportato nuovi obblighi contributivi e previdenziali anche per società come la nostra, e, da ultimo, la recente disposizione secondo cui, entro il 30 giugno 2026, per partecipare al campionato di Serie B2 tutte le società dovranno trasformarsi in Srl (società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata). In sintesi, ci troviamo di fronte a una vera e propria azienda, con costi crescenti e la necessità di una struttura organizzativa sempre più solida”.

Il futuro del basket a Messina

“Fatta questa doverosa premessa, e animati da una visione progettuale, ci siamo interrogati sul futuro sportivo in questa città. Non essendo grandi imprenditori in grado di affrontare autonomamente e con serenità le sfide sempre più impegnative che ci attendono, ci chiediamo come poter proseguire in un contesto che, da anni, sembra aver voltato le spalle a chi fa sport e a chi prova a migliorarsi. Ci riferiamo a tutte le componenti: imprenditoriali, innanzitutto, ma anche politiche e associative. Siamo di fronte a un vero e proprio fallimento del “sistema città” in tema di sport e di sostegno alle realtà di vertice o che ambiscono a diventarlo.

Oggi dobbiamo ringraziare tutte le aziende che ci hanno accompagnato in questi anni, ma ci chiediamo come sia possibile che, nonostante il crescente seguito e l’interesse suscitato, non vi sia mai stato il coinvolgimento di un rilevante gruppo imprenditoriale cittadino disposto a sostenere il basket. Ci chiediamo perché, in altre province siciliane, i grandi gruppi imprenditoriali – dalla distribuzione alimentare all’edilizia – supportino con impegni significativi le squadre sportive, mentre a Messina risultino totalmente assenti.

Probabilmente qui non individuano riferimenti politici, imprenditoriali o istituzionali realmente interessati allo sport e capaci di farne un motivo di orgoglio per la città e per la comunità, preferendo quindi orientare altrove i propri investimenti. Tutto questo, qui, manca. Non c’è. Non interessa. Non interessa lo sport. Come detto, fino a due anni fa vi erano tre squadre in Serie B2, ed era forse l’alibi perfetto perché nessuno intervenisse, a nessun livello”.

“Senza aiuto mancano le condizioni minime per proseguire”

“Oggi c’è solo la Messina Basket School, ma il futuro non è mai stato così a rischio come adesso. Entro il 30 giugno la società dovrà trasformarsi in Srl; ma, in assenza di fatti nuovi e di sostegni rilevanti e pluriennali che consentano una programmazione serena, garantendo alla città una squadra competitiva e all’altezza del proprio nome, riteniamo di non avere le condizioni minime per proseguire.

Non siamo irresponsabili e non siamo abituati a fare brutte figure. Siamo pronti a valutare ogni soluzione possibile, anche quella di fare un passo indietro, restando comunque a disposizione con la nostra esperienza, laddove richiesto. Ribadiamo però che, allo stato attuale, non esistono margini per una prosecuzione dell’attività”.