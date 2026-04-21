La Nino Romano batte la capolista Amando, successo del Messina Volley

Quattro formazioni peloritane ai playoff per la promozione in Serie B. La Team Volley maschile fuori dai playoff

Si chiude la stagione regolare nei campionati di Serie C di pallavolo. La Team Volley Messina maschile manca l’accesso ai playoff e quindi ci sarà un’appendice post stagione regolare solo nel campionato femminile dove saranno impegnate nei playoff promozione solo squadre messinesi, cittadine e della provincia.

Nell’ultima giornata la Nino Romano conquista una vittoria per 3-2 al termine di una sfida intensa e spettacolare contro la capolista Amando Ionica, già certa del primo posto. Con i risultati maturati nell’ultima giornata di campionato, si è definito anche il quadro dei playoff. La Nino Romano, da quarta classificata, affronterà l’Entello il 25 aprile al PalaCiantro nella prima giornata, mentre per il secondo impegno tornerà a Santa Teresa per la sfida contro la Futura Volley. Il Messina Volley invece che ha chiuso al secondo posto in virtù del miglior quoziente set affronterà in un triangolare la Pallavolo Aragona (4ª nel girone A) di Agrigento e l’Acicatena (3ª nel girone C). Per l’Amando triangolare contro le altre due prime classificate dei gironi: Trinacria Palermo e Teams Volley Catania.

Polisportiva Nino Romano – Amando Ionica 3-2

Domenica al PalaCiantro non è andata in scena una semplice gara di fine stagione di Serie C. In campo e sugli spalti si è respirata un’atmosfera da categoria superiore, fatta di intensità, qualità e partecipazione. Sugli spalti, tifo incessante da entrambe le parti: due curve calde e coinvolte dal primo all’ultimo punto, capaci di trascinare le proprie squadre in una sfida che aveva il sapore di qualcosa in più di una partita di regular season. La New Amando Jonica Volley, già certa del primo posto, arriva a Milazzo con l’obiettivo di consolidare la classifica in vista dei play off. Dall’altra parte, la Nino Romano si gioca il sorpasso sulla Futura Volley per chiudere al terzo posto.

L’avvio è subito ad altissimo ritmo. La Nino Romano parte bene, tiene in ricezione e trova soluzioni efficaci in attacco con Impellizzeri e Bertè, mettendo pressione alla difesa ospite. La risposta della New Amando non tarda: Bertiglia e Adeng fanno la differenza nei momenti chiave e firmano il 21-25 del primo set. Nel secondo parziale cambia l’inerzia. Le milazzesi entrano con maggiore determinazione, prendono subito vantaggio e costruiscono con continuità. Cresce l’intesa tra Rispoli e Fleres, mentre il muro della Nino Romano aumenta l’efficacia, limitando le soluzioni offensive avversarie. Il set si decide ai vantaggi e questa volta sono le padrone di casa a spuntarla: 27-25.

Il terzo set sembra iniziare con un copione diverso. La New Amando spinge e si porta sul 7-13, trascinata da Bertiglia e dai muri di Adeng. Ma la Nino Romano reagisce. Le ragazze di Maccotta ritrovano fiducia, con Rispoli ancora protagonista, e tornano incisive a muro. La ricezione ospite cala e il match cambia volto: parziale di 7-1 e 14-14. Da lì in avanti è il PalaCiantro a fare la differenza. Spinte dal pubblico, le RomaNine completano la rimonta e chiudono il set sul 25-21.

Il quarto set segna un nuovo cambio di inerzia. La New Amando alza la pressione e trova in Bertiglia un punto di riferimento costante. La Nino Romano, complice lo sforzo del set precedente, perde lucidità e accumula errori in attacco e al servizio. Pace e Santoro trovano continuità, mentre Cherepova gestisce con fluidità il gioco: 17-25 e si va al tie-break. Il quinto set è la sintesi perfetta della gara: equilibrio, intensità e nessuna delle due squadre disposta a cedere. Si gioca punto a punto, con scambi lunghi e ritmo alto nonostante la stanchezza. Si cambia campo sull’8-7 e l’equilibrio resta fino al 12-12. Nel momento decisivo, la Nino Romano trova maggiore lucidità e piazza l’allungo che chiude il match: 15-12.

Volley ’96 – Messina Volley 1-3



Le ragazze dirette da Marcela Nielsen superano per 3-1, a domicilio, il Volley ‘96 e si preparano ad affrontare i play-off promozione. Le peloritane vanno avanti di due set, per poi subire il ritorno delle mamertine e centrare i tre punti vittoria nel quarto parziale. Primo set con le peloritane avanti di 4 lunghezze (7-11) con Nielsen, Rebecca La Spada, Barbora Basile, Giulia Mondello, Alessandra Cuzzola e Michela Laganà. La squadra di casa va in pausa, ma al rientro la musica non cambia e le ospiti volano a +7 (7-14) trascinate da Nielsen. Tre muri consecutivi di Cuzzola, Laganà e La Spada concretizzano il +9 (8-17) con le mamertine nuovamente in time-out. Dopo un batti e ribatti il Messina Volley va a +13 (12-23), mentre il muro di Cuzzola chiude il parziale (+11; 14-25) in favore delle peloritane. Secondo in equilibrio fino al doppio vantaggio locale (8-6) firmato da due spunti di Maria Agnese Prinzivalli. Il Messina Volley va in pausa, che sortisce gli effetti desiderati visto che le ospiti pareggiano e si portano a +3 (9-12) con Nielsen e Mondello. Prinzivalli pareggia (13-13), mentre Nielsen e Basile riportano avanti le giallo-blu (+2; 16-18). Le padrone di casa chiedono time-out con l’ace in zona di conflitto di Basile ed il pallonetto di Laganà a consegnare il +4 (18-22) per il Messina Volley. Secondo discrezionale locale e Cuzzola porta sul 2-0 (+6; 19-25) il computo dei set in favore delle ospiti.

Terzo in equilibrio per gran parte del parziale fino al doppio vantaggio ospite (17-19) con l’ace di La Spada. Il Volley ‘96 va in pausa ed al rientro pareggia e ribalta la situazione (+1; 23-22) con Desirè Tumeo e Anna Chiara Foti. E’ adesso il Messina Volley che va in pausa, ma al rientro le padrone di casa conquistano il set per 25-23. Parziale successivo con il Messina Volley avanti per 8-4 grazie a Nielsen e Mondello. Il Volley ‘96 chiama la pausa e si porta a -1 (7-8) con Foti e Tumeo. Il Messina Volley mantiene sempre un vantaggio di uno/due punti fino al +5 (12-17) che porta al secondo discrezionale locale. Al rientro un muro della Nielsen materializza il +6 (12-18) e la palla a terra di Basile il +7 (14-21). Il muro di Mondello rappresenta il match-point, annullato per due volte da Tumeo e Prinzivalli per poi essere concretizzato dalla squadra ospite.

Team Volley Messina – Barcellona 0-3

La partita inizia con Santoro al palleggio e Flora Frigione opposto, in banda Lo Nostro e Savarese, al centro Gironi e Maggiari con Fulci libero. Non inizia bene la formazione di casa che va sotto 0-6, non è ancora entrata in partita e coach Di Mauro spende un time out. Il primo punto arriva sull’1-8 per le biancorosse, nuovo allungo ospite altri sei punti consecutivi prima del punto vincente di Maggiari (2-14). Sul 3-16 altro time out per la panchina della Team Volley, la squadra torna in campo con un piglio diverso e conquista tre punti consecutivi con Flora Frigione in battuta, arriva anche il muro di Gironi e Barcellona sul 7-16 ferma per la prima volta il gioco. Nonostante lo svantaggio lottano le locali che non perdono ulteriore terreno fino al 9-19, poi le ospiti allungano fino al 9-22. Sul 10-24 arrivano i set point, Messina costringe all’errore Barcellona dopo uno scambio lunghissimo, segue un errore in battuta per l’11-25.

Nel secondo in campo Pino all’opposto e D’Amico in banda, primo punto per Messina. Punto a punto fino al 5-4, poi Barcellona fa il break, quattro punti consecutivi con anche due ace, coach Di Mauro chiede tempo. Al rientro le ospiti allungano sul 6-13, sul 9-16 arriva il secondo time out locale. Ancora qualche difficoltà in ricezione per le biancorosse che subiscono ace o faticano a costruire palloni puliti in attacco. L’11-19 è un attacco ben costruito e chiuso da Pino sulla parallela. Nella fasi finali la Team Volley lotta in modo più deciso, ma le ospiti arrivano a set point sul 16-24 chiuso subito con Messina che non riesce ad organizzare l’attacco.

Nel terzo parziale ancora un cambio per coach Di Mauro con Savarese opposto, primo punto per Messina, seguono però quattro punti delle ospiti. La Team Volley reagisce e torna sotto 4-5, arriva ancora quattro punti consecutivi per Barcellona con gli ormai troppo frequenti problemi in ricezione e coach Di Mauro costretto a chiedere tempo. Al rientro reazione locale fino all’11-12. Il lungo inseguimento si chiude sul 14 pari col muro di Gironi, ancora la centrale blocca e le locali sorpassano (15-14). Le due squadre continuano punto a punto fino al 18-18 e la Team Volley Messina sorpassa sul 21-20, dopo il time out ospite però arrivano cinque punti consecutivi che chiudono il match.

Risultati 22ª giornata campionato femminile

Volley ’96 – Messina Volley 1-3

Team Volley Messina – Barcellona 0-3

Randazzo – Giardini del Volley 3-1

Polisportiva Nino Romano – Amando Ionica 3-2

Zafferana – Unime 3-0

Futura Santa Teresa – Torregrotta 3-0

Classifica Serie C girone B f

Amando Ionica 60; Futura Volley Santa Teresa, Messina Volley 56; Nino Romano 55; Volley ’96 Milazzo 35; Barcellona 31; Zafferana, Randazzo 28; Ssd UniMe 22; Giardini del Volley 18; Torregrotta 6; Team Volley Messina 1 punto.

Team Volley Messina – Giarre 0-3

La Team Volley si schiera con Grimaldi al palleggio e Cucinotta suo opposto, in banda Arena e De Francesco, al centro D’Arrigo e Sethupathi con Germanà libero. Iniziano meglio gli ospiti che scappano 3-6, doppiati i biancorossi sul 5-10. Sotto 11-14 doppio cambio con gli ingressi di Donato e Spavara, la situazione non migliora e sul 13-19 arriva il time out locale. Al rientro si riportano sotto sul 18-20 gli uomini dei coach Laganà-Donato, allungano gli ospiti che si issano 18-23 e archiviano il primo parziale.

Nel secondo in campo Donato al palleggio e Vimuthi al centro nel sestetto di partenza, i locali provano la fuga sul 3-1 gli ospiti reagiscono e impattano 4-4. Nuovo allungo della Team Volley che prende lo slancio sul 10-7. Arrivano quattro punti consecutivi del Giarre che torna in partita e allunga a sua volta 12-15. Time out sotto 13-18 per i locali e la panchina poco dopo tenta di mischiare le carte con gli ingressi di Zuccaro e Bartolomeo. Giarre però gestisce bene il vantaggio e archivia i parziale 19-25.

Nel terzo in campo Donato-Spavara sulla diagonale palleggiatore-opposto, Zuccaro e Arena in banda, Vimuthi e Ponnambalanar al centro con Romano libero di difesa e Germanà di ricezione. Dopo i primi punti anche questo parziale prende la via di Giarre (6-9), la reazione locale col muro di Spavara mette Messina in scia sul 12-13, nel momento migliore di Messina gli ospiti trovano un nuovo allunga che li porta sul 12-18. In campo nel finale Vinci per Arena, Messina però tocca il massimo svantaggio sul 14-21. Giarre conquista i match point sul 18-24, sembra però che la partita sia destinata a finire sempre in un modo perché Messina ne annulla uno e cede il terzo per 19-25.

Risultati 22ª giornata campionato maschile

Ragalna – Misterbianco 3-1

Team Volley Messina – Giarre 0-3

Paternò – Pedara 1-3

Pozzallo – Modica 3-2

Gela – Giarranata 3-0

Riposava Astra Ct

Classifica Serie C girone B m

Gela 58; Giarratana 51; Giarre 48; Pozzallo 34; Modica 31; Team Volley Messina 27; Ragalna 24; Pedara 19; Misterbianco 17; Astra Ct 13; Paternò 8.