 Russo: "Sul maxi pignoramento all'ex assessore Cicala serve chiarezza immediata"

Russo: “Sul maxi pignoramento all’ex assessore Cicala serve chiarezza immediata”

Marco Olivieri

Russo: “Sul maxi pignoramento all’ex assessore Cicala serve chiarezza immediata”

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martedì 21 Aprile 2026 - 15:17

Per la candidata del centrosinistra si tratta di "una vicenda grave sul piano etico e politico. Sconcertanti le dichiarazioni di Basile. E stranisce che non sapesse nulla"

MESSINA – Pignoramento all’ex assessore ai Tributi Roberto Cicala per una vecchia attività privata. Interviene la candidata sindaca del centrosinistra a Messina Antonella Russo: “Una vicenda grave sul piano etico e politico. Serve chiarezza immediata. Apprendiamo dalla stampa locale la notizia del maxi pignoramento presso terzi di Agenzia Riscossione e restiamo basiti dalle sconcertanti dichiarazioni dell’ex sindaco dimissionario Basile (ha avuto parole di elogio per i risultati dell’ex assessore durante la conferenza stampa di oggi, n.d.r.).

“Una situazione non in linea con la figura di Cicala come assessore-esattore intransigente”

Continua Russo: “Il tema oggi non è sindacare sul lavoro svolto da Cicala al Comune di Messina, men che
meno è il momento degli applausi all’ex amministratore. Il tema odierno è che se le ragioni creditorie dell’erario fossero confermate certamente non sarebbero per nulla in linea con la figura di assessore-esattore intransigente che l’ex assessore ai Tributi ha ricoperto finora al Comune”.

“Stranisce che Basile non sapesse nulla”

Sottolinea ancora la candidata del centrosinistra: “Stranisce, peraltro, anche rispetto ai rapporti fiduciari interni tra sindaco e componenti della Giunta, che – in esito ai vari atti notificati propedeutici al pignoramento presso terzi – Basile non sapesse nulla di questa grossissima esposizione debitoria, che non commentiamo non conoscendone i dettagli”.

“Questo, caro dimissionario Basile, non è il momento degli applausi (che certamente non si riferiscono all’assessore quale contribuente). Questo è il momento della riflessione, anzi no, del silenzio. In certi momenti, caro candidato dimissionario Basile, il silenzio è d’oro, e questo è uno di quei momenti”, conclude Russo.

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