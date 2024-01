La Nino Romano in trasferta ad Acireale in cerca di continuità

Le RomaNine di coach Maccotta cercano conferme in trasferta. Rispoli convocata con il progetto “Club Italia del Sud”

MILAZZO – Fine settimana in trasferta per la Nino Romano. Questo pomeriggio, presso la palestra dell’Istituto Comprensivo “Raciti” di Acireale, le ragazze di coach Maccotta avranno un unico obiettivo: bissare il successo interno con Nizzalumera e rilanciarsi in classifica. Di fronte, la Pallavolo Acireale.

Il rotondo 3-0 maturato sabato scorso al “PalaCiantro” contro la formazione della costa jonica messinese, ha riportato entusiasmo nella tana delle RomaNine. Si respira un’aria nuova nella palestra mamertina e la recente convocazione di Rosalia Rispoli nel progetto “Club Italia del Sud” ha rafforzato lo spirito rinfrancato e combattivo con cui la famiglia della Romano ha iniziato il 2024.

Rosalia Rispoli, per lei convocazione con il “Club Italia del Sud”

La centrale Rispoli: “Attendo con impazienza il prossimo stage”

“La convocazione con il Club Italia del Sud mi rende molto felice – così la giovanissima atleta della Romano. Il primo stage si è svolto dal 26 al 30 Dicembre scorsi a Policoro, in Basilicata. Evidentemente è andata bene, così lo staff ha deciso di chiamarmi nuovamente a far parte del gruppo che si allenerà a Sant’Agata di Militello dal 12 al 16 Febbraio prossimi”.

Si tratta di uno dei progetti federali nazionali più importanti sui quali si punta per scoprire e far emergere, valorizzandoli, i giovani talenti nel meridione d’Italia.

La convocazione di Rosalia acquista maggiore rilievo se si pensa che è entrata nel mondo della pallavolo solo qualche anno fa: “Sono da due anni e mezzo circa. Poter fare questo tipo di esperienze e nuove conoscenze mi stimola molto. Attendo con impazienza il prossimo stage”.

Tanta gratitudine verso la società, il tecnico Maccotta ma anche il tecnico della selezione regionale, Piero Maccarone, che l’ha portata con se a Campobasso, la scorsa estate, per farle assaporare la bellezza di disputare un Trofeo delle Regioni, rappresentando la Sicilia: “Quello che riesco a coltivare in questo momento lo devo anzitutto a Mauro Maccotta che mi segue quotidianamente in palestra, supportandomi e incoraggiandomi a fare sempre meglio. Il mio grazie va anche agli altri allenatori, in particolare Piero Maccarone che mi ha accompagnato nell’esperienza di Campobasso”.

A Policoro, lo staff federale ha cambiato il ruolo di Rosalia in campo: “Alla Romano sono una centrale, mentre con il Club del Sud sarò una posto 4, ma anche opposto. Non sarà semplicissimo ma le sfide servono anche ad imparare qualcosa di nuovo”.

I vertici societari e gli staff tecnici: “Notizia che riempie d’orgoglio”

Piena soddisfazione quella espressa dai vertici societari e dagli staff tecnici del club mamertino: “Accogliamo la notizia con orgoglio certi che Rosalia saprà sfruttare al meglio questa grande opportunità. La Nino Romano lavora quotidianamente anche per poter gioire di queste notizie che ci spingono ad investire nel settore giovanile con maggiore decisione ed entusiasmo”.

Gina Campagna, dirigente della Nino Romano

La dirigente Campagna: “Rosalia? Una bella soddisfazione. Partenza giusta con le giovanili”

E proprio parlando di Rosalia Rispoli e del settore giovanile, punto di forza societario, a rilanciare la stagione della Romano, il sostegno della dirigente Gina Campagna: “E’ una bella soddisfazione. Rosalia ha pochi anni di pallavolo alle spalle. Ciò nonostante, con le sue qualità e abilità, è riuscita a mettersi in debita mostra. Ha dimostrato già a Policoro di poterci stare molto bene nel progetto in cui è stata coinvolta”.

Ma Rosalia fa parte di un gruppo di giovani atlete, tutte valide, su cui la società punta molto: “Siamo in testa ai campionati giovanili. E’ ancora solo la prima fase ma la partenza è quella giusta. Siamo tra le poche società che continuano a lavorare solo con i propri mezzi. Da noi si attinge soltanto al vivaio ed è motivo di vanto. Bisogna essere pazienti ed aspettare; il lavoro in palestra paga”.

Tornando alla prima squadra, la dirigente della Romano ha le idee molto chiare: “Quest’anno è un campionato diverso dai precedenti: tante pause e squadre molto attrezzate. Noi abbiamo una struttura diversa con tante partenze e arrivi; una stagione tutta da vivere in modo nuovo. Il 2-3 interno con Santo Stefano di Camastra ci può anche stare. Il risultato che brucia di più è il 3-0 di Messina; non siamo mai entrate in campo e non si capisce cosa sia successo. A Santa Teresa abbiamo incontrato davvero una squadra di livello superiore”.

Adesso occorre guardare avanti: “Buona la prestazione della settimana precedente con Nizzalumera, soprattutto in termini di continuità. C’è entusiasmo e siamo pronte a giocarci al meglio la seconda parte di stagione”.

Marianna De Luca, quest’anno per lei cambio di ruolo

La posto 4 De Luca: “Quest’anno cambio di ruolo per me. Adesso battiamo l’Acireale”

Marianna De Luca è alla terza stagione in prima squadra: “Mi trovo molto bene in questa società. Ho cambiato ruolo; prima ho ricoperto quello di libero, adesso di posto 4. Non è un problema, mi sono adattata molto facilmente. Mi piacciono entrambi i ruoli e vado avanti per il mio percorso”.

Dopo le difficoltà di Dicembre, per la Romano è iniziato un altro campionato: “Il nostro obiettivo è quello di riprendere i ritmi che ci hanno sempre caratterizzato. Speriamo che, dopo Nizzalumera, si possa battere anche Acireale”.

Il bilancio dell’avversario di turno

La formazione acese occupa attualmente l’ultima posizione in classifica; un solo punto, al momento, frutto della sconfitta interna con l’Orlandina Volley. Per il resto, 6 sconfitte, 3 set vinti, 18 quelli persi; una gara alla portata delle RomaNine, da non fallire.

Arbitreranno l’incontro Candida Cavallaro (1°) e Alessandro Liruzzo (2°).

