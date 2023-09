La Nino Romano ufficializza lo staff tecnico che affiancherà Mauro Maccotta - Tempostretto

La Polisportiva Nino Romano affianca a al direttore tecnico Mauro Maccotta i tecnici Giovanni Maccotta, Federica Lo Duca, Gabriella Barresi e Maurizio Foti

MILAZZO – Dopo la conferma di Mauro Maccotta quale direttore tecnico, i vertici societari della Polisportiva Nino Romano hanno reso noto lo staff che lo affiancherà nella prossima annata sportiva. Quattro conferme di spessore in grado di garantire continuità nel lavoro di qualità sin qui svolto e, soprattutto, nel mantenimento di relazioni dalle basi solide con i giovani atleti e le famiglie di competenza.

Si tratta di Federica Lo Duca, Gabriella Barresi, Maurizio Foti e Giovanni Maccotta, in quest’ordine nell’immagine in evidenza. Iniziati, intanto, lunedì 4 settembre presso il “PalaCiantro”, gli allenamenti della prima squadra in vista della prossima stagione di serie C femminile al via presumibilmente nell’ultimo weekend del mese di ottobre.

Federica Lo Duca

La lunga storia di Federica Lo Duca con la pallavolo inizia in modo molto speciale: “Sin da quando ero nel pancione della mamma. Lei incinta di me stava ore in palestra a contatto con ragazzi e bambini. È stata la mia prima allenatrice. Avevo appena quattro anni e mezzo quando ho iniziato il mio percorso nei centri di avviamento allo sport della Nino Romano”. La sua partecipazione ai campionati giovanili è particolarmente fruttuosa. Ha vinto i titoli territoriali di ogni fascia d’età e ben due titoli regionali under 13 e under 16. E’ stata anche premiata come miglior libero siciliano. Infine, ha preso parte al Trofeo delle Regioni nell’edizione del 2013. L’esordio in prima squadra per lei arriva prestissimo, quando Federica ha solo quindici anni. E’ Smart Coach e allenatrice di primo grado secondo livello giovanile. Si occupa dei ragazzini dell’S3 da più di dieci anni e da due coadiuva Mauro Maccotta come seconda allenatrice della prima squadra. Nelle ultime due annate ha fatto parte dello staff tecnico della rappresentativa messinese al Trofeo dei Territori: “Adesso siamo pronti per ricominciare – continua Federica. “Abbiamo messo da parte l’amarezza del finale di stagione scorso e stiamo pensando solo alle cose positive dell’anno passato; sono state davvero tante. Abbiamo voglia di stare in palestra con le nostre fantastiche ragazze, provando a mantenere vive quella sinergia e quelle emozioni che ci fanno sentire davvero bene. Colgo l’occasione per invitare il nostro magico pubblico a sostenerci anche quest’anno con tutto il loro calore possibile”.

Gabriella Barresi

Gabriella Barresi è la figura che, nella Romano, ha storicamente ricoperto più ruoli. Atleta, istruttore di mini-volley sin dal 1989, all’epoca l’unico di Milazzo e zone limitrofe, tecnico federale e, infine, dirigente: “Gli anni trascorsi in modo così variegato ma sempre appassionato, mi inducono a pensare che questa stagione potrà essere ancora più motivante e ricca di innumerevoli soddisfazioni. Il lavoro che svolgiamo da sempre in palestra con tanta attenzione e professionalità, credo che, alla fine, paghi sempre e, nonostante qualche volta, non venga riconosciuto, la nostra coscienza continua a crederci e a farci operare sempre nel migliore dei modi, in sinergia, in serenità, in trasparenza. Simao una grande famiglia”.

Maurizio Foti

Conferma quella di Maurizio Foti, la scorsa stagione primo allenatore della Seconda Divisione e secondo con l’under 16. Maurizio inizia a giocare nel 1996 con il Csi Milazzo in Prima Divisione, terminando la carriera da atleta nel 2006, dopo aver disputato le due ultime due stagioni in serie C. Nel 2010 comincia la sua esperienza all’interno della famiglia della Nino Romano e, nel 2016, diventa ufficialmente un dirigente della società col compito di curare i rapporti con le istituzioni. Continua a collaborare attivamente, affiancando i vari allenatori durante gli allenamenti delle formazioni giovanili, maturando ulteriormente con mister Mauro Maccotta durante gli allenamenti della prima squadra. Nel 2019 viene nominato dirigente accompagnatore della serie C e nell’ambito del settore giovanile societario. Nel 2021 intraprende il percorso per diventare allenatore, conseguendo prima il titolo di Allievo-Allenatore I livello giovanile e, l’anno successivo, di Allenatore di I grado II livello giovanile. Nella stagione 2022/23 gli viene affidato il primo incarico ufficiale da primo allenatore in Seconda Divisione e secondo dell’under 16: “Bellissima esperienza, quella della stagione appena trascorsa. L’obiettivo della società era quello di far crescere le atlete, al di là del risultato, e noi siamo riusciti in questo: due delle ragazze adesso fanno parte del gruppo serie C. Inoltre, ci siamo giocati, fino all’ultimo punto, la promozione in Prima Divisione. Le emozioni sono state tante e di questo devo ringraziare le ragazze che hanno fatto un campionato splendido. Adesso, si ricomincia”.

Giovanni Maccotta

Giovanni Maccotta, con un passato da atleta nella serie C della Romano, è allenatore di terzo grado terzo livello giovanile, docente federale, già due volte selezionatore della rappresentativa territoriale. In passato, ha collaborato anche con la società di pallavolo di Santa Lucia del Mela in serie C femminile e con il settore giovanile della Polisportiva Barcellona ‘95. Nella Romano sin da quando è iniziato il progetto con la famiglia Lo Duca, ha preso parte alla rinascita della società. Ha vissuto le promozioni fino alla conquista della serie C. Negli ultimi anni si è occupato di settore giovanile, soprattutto impegnandosi con i gruppi di passaggio dall’attività ludica del centro di avviamento alla sport, alla pallavolo agonistica dei settori under 13 e under 14. Ha conquistato da tecnico diversi titoli territoriali: “Ogni anno, con l’arrivo di nuove leve, si ricomincia sempre con nuovi stimoli e voglia di divertirsi e far appassionare le ragazze al nostro sport”.