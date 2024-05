Liliana Segre è cittadina onoraria di S. Teresa di Riva: “Sono commossa, saluto la nostra Città”

Riconoscimento solenne del Consiglio per una figura di grande impegno e memoria: “E’un faro di principi fondamentali quali libertà, uguaglianza e tolleranza”

S. TERESA – Il Consiglio comunale di Santa Teresa di Riva ha deliberato con solennità (su proposta della vice presidente Mariella Di Bella) la concessione della cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre. L’importante riconoscimento, formalizzato attraverso una sobria ma intensa cerimonia al Palazzo della Cultura Villa Crisafulli-Ragno, ha segnato un momento di grande significato per la comunità. La motivazione dietro questa decisione è chiara: “La senatrice Liliana Segre è un faro di principi fondamentali quali libertà, uguaglianza e tolleranza. Il suo impegno quotidiano contro l’indifferenza testimonia una memoria consapevole e serve da monito per tutti a sfuggire al razzismo e alla privazione delle libertà fondamentali”. Prima della cerimonia, l’associazione Fidapa di Santa Teresa Valle D’agro ha aderito al progetto “Pietra d’inciampo”. Una pietra commemorativa è stata collocata lungo il marciapiede del plesso scolastico “Felice Muscolino” della direzione didattica.

Nella sua toccante lettera di ringraziamento, la Senatrice ha espresso commozione per la “pietra d’inciampo” dedicata a suo padre Alberto, vittima di Auschwitz. Ha sottolineato l’importanza di condividere i valori di democrazia, solidarietà e promozione morale e materiale, come stabiliti dalla Costituzione Repubblicana. La senatrice ha auspicato che la Cittadinanza onoraria funga da monito affinché gli orrori della Seconda Guerra mondiale non si ripetano e che l’Italia possa progredire come un Paese libero, pacifico e solidale. Nonostante la sua assenza fisica, Liliana Segre ha inviato i suoi saluti alle Istituzioni, alla Cittadinanza di Santa Teresa di Riva e, soprattutto, ai giovani delle scuole del territorio. La sua opera decennale nella trasmissione della memoria continua a ispirare e formare le coscienze dei cittadini. “La Città di Santa Teresa di Riva – ha spiegato il sindaco, Danilo Lo Giudice – onora la senatrice e celebra il suo impegno per un mondo migliore”.

LA MOTIVAZION DELLA CITTADINANZA ONORARIA

“Alla senatrice Liliana Segre quale espressione della più alta riconoscenza e stima della Città di Santa Teresa di Riva; per il suo prezioso impegno nel diffondere i principi di libertà, uguaglianza e tolleranza; per il grande esempio che rappresenta per il nostro Paese, in particolare modo per le generazioni presenti e future; per la sua azione quotidiana contro l’indifferenza, testimone di una memoria consapevole e, monito per tutti a sfuggire ad ogni forma di razzismo o privazione delle libertà fondamentali”.

LA LETTERA INTEGRALE DI LILIANA SEGRE

“Stimato sindaco di S. Teresa di Riva, saluto e ringrazio Lei, l’intero Consiglio Comunale e la comunità di Santa Teresa di Riva per avermi concesso la Cittadinanza onoraria della Vostra e da oggi Nostra città. E con particolare commozione però che ho appreso la notizia di una “pietra d’inciampo” alla memoria di mio papà Alberto, ucciso ad Auschwitz, posta su una delle strade di Santa Teresa. Anche e soprattutto per questo ringrazio sentitamente. Sono da sempre convinta che una società si dice civile quando condivide i valori essenziali di democrazia, solidarietà e promozione morale e materiale, come stabiliti dalla nostra grande e bellissima Costituzione Repubblicana. La mia opera decennale in fatto di trasmissione della memoria è stata sempre improntata a questo criterio: non semplice testimonianza e rievocazione, ma sforzo indefesso di formazione delle ragazze e dei ragazzi e più in generale della coscienza dei cittadini tutti. Per questo ci terrei che la mia Cittadinanza Onoraria avesse il valore di monito perché quanto accaduto durante la Seconda Guerra Mondiale non abbia mai più a ripetersi e noi si possa vivere e progredire in un Paese libero, pacifico e solidale. Purtroppo, per ragioni che sono certa comprenderete, non potrò essere presente fra Voi, ci tengo pero giungano a tutti., alle Istituzioni, alla Cittadinanza di Santa Teresa di Riva, ma soprattutto, direi, alle ragazze ed ai ragazzi delle scuole del territorio, i miei più sentiti e partecipi saluti. Liliana Segre”.