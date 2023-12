La "Notte Bianca dello Sport" sull'isola pedonale con 48 diverse discipline - Tempostretto

Il sindaco Basile: "Siamo molto attenti al tema". Si partirà il 20 dicembre alle 17 e l'evento durerà fino alle 22.30

MESSINA – L’isola pedonale si prepara a ospitare 48 sport e animare il pomeriggio dei messinesi. Sul Viale San Martino, il 20 dicembre dalle ore 17 e fino alle 22.30, scatta la “Notte Bianca dello Sport”, uno degli eventi più attesi del Natale messinese, che convoglierà in centro città tante società sportive e discipline, da mostrare ai più piccoli e agli adulti.

Basile: “Amministrazione attenta allo sport”

A presentare l’iniziativa è stato il sindaco Federico Basile, con al fianco l’assessora alle Politiche Giovanili Liana Cannata, l’esperto del sindaco per le politiche sportive Francesco Giorgio e la presidente dell’azienda speciale Messina Social City Valeria Asquini. Il primo cittadino ha dichiarato: “Questo appuntamento di fine anno è di particolare rilevanza in quanto allo sport l’Amministrazione comunale dedica grande attenzione, programmando eventi ed iniziative. Lo sport è una componente fondamentale della nostra vita anche per la salute e il benessere ed è attraverso la pratica sportiva che si migliora la qualità della vita e si prevengono problematiche di varia natura”.

Cannata: “Avviciniamo i giovani”

“Per i giovani – ha proseguito l’assessora Cannata, che ha lavorato all’organizzazione della manifestazione in sinergia con l’assessore Finocchiaro, assente per altri impegni istituzionali – è importante la pratica di queste discipline in quanto l’attività sportiva è competizione, ma soprattutto una vera e propria palestra di vita, che permette di avvicinare e supportare anche i giovani in situazioni di disagio, favorendo un ambiente sano e condiviso dall’enorme valore sociale, educativo ed aggregativo”. L’esperto Giorgio ha ringraziato le numerose federazioni, gli enti di promozione sportiva e le associazioni, sia olimpiche che paralimpiche, che prenderanno parte all’iniziativa, mentre la presidente di Messina Social City Asquini ha sottolineato che questo è un ulteriore evento co-organizzato con il Comune di Messina e al quale parteciperanno i tanti giovani che frequentano i centri di aggregazione.

Le 48 discipline sportive

Le discipline sportive saranno 48: arti marziali, atletica leggera, attività motoria per persone con disabilità, automobilismo, badminton, baseball, basket e minibasket, boxe, calcio femminile, calciobalilla, calciobalilla paralimpico, canottaggio/rowing, ciclismo, danza, fitness, ginnastica artistica, ginnastica dinamica militare, ginnastica ocr (obstacle course race), grappling, hockey, hockey inline, indoboard, judo, karate, mma, motociclismo, mountain bike, muay thai, orienteering, padel, pickleball, pallavolo, pattinaggio in-line/freestyle, pesca con tecnica roubasierre, pesistica, powerlifting, rugby, scacchi, showdown, skiroll, softair, softball, step, street workout, table soccer, tennis, vela e windsurf. Si effettuerà inoltre la consegna del premio The Best Coach, a cura dell’associazione italiana allenatori di calcio.