La notte del Rally Tirreno-Messina, il via da Piazza Duomo con 77 equipaggi - Tempostretto

Con la ventesima edizione, il ritorno in città dalle 20 di sabato 23

MESSINA – Il Rally del Tirreno, dopo alcune edizioni lontano dalla città dello Stretto, torna a Messina per la 20ª edizione della manifestazione automobilistica organizzata da Top Competition. Il Comune di Messina, in partnership con la Città metropolitana, patrocina l’evento. Si tratta della XX edizione del Rally Tirreno-Messina, con 77 equipaggi.

La gara sarà valida anche come 6° Rally Storico Messina, come Coppa Rally 8^ Zona e Campionato Siciliano per auto moderne e storiche. Stasera sabato 23, a partire dalle ore 20, all’ombra del Campanile del Duomo saranno accolti equipaggi e vetture. La partenza è prevista alle 22, quando prenderà il via la Prova Speciale “Messina 1” che riporterà in riva allo Stretto il fascino delle gare automobilistiche in notturna. Domenica 24, invece, saranno tre i percorsi cronometrati “Roccavaldina”, “Colli 4 Strade” e “Campo Italia”, da coprire per tre volte fino al traguardo finale, programmato alle 19, sempre a Piazza Duomo.