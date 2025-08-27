La Nova Basket annuncia il giovane El Showehy per guardare al futuro

La società punta sulla valorizzazione dei giovani, il play cresciuto a Borgomanero dichiara: "Sono contento di mettermi alla prova"

CAPO D’ORLANDO – Nova Basket è lieta di annunciare l’arrivo di Gabriel El Showehy, playmaker classe 2006, alto 190 cm. Un innesto di prospettiva e qualità, in linea con la strategia di valorizzazione dei giovani e di costruzione di un futuro solido. Vestirà la maglia numero 4. Nato il 28 luglio, El Showehy è cresciuto cestisticamente nel settore giovanile del College Borgomanero, dove ha disputato i campionati Under 16 Eccellenza, Under 17 Eccellenza (a Borgomanero ho fatto dall’under 13 fino all’under 17), distinguendosi per talento, visione di gioco e capacità di leadership.

Nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia dell’Alexandria Sporting Club in Egitto, U18 e New Best Basket Mazzano (U19 e Serie C Lombarda), confermandosi elemento di prospettiva e affidabilità nelle 22 gare complessive giocate. Dopo le conferme dello staff tecnico con coach Pizzuto e l’assistant coach Gentile, e quella di Maximo Paez, l’arrivo di El Showehy è una conferma degli obiettivi della NOVA Basket: costruire una Prima Squadra giovane, competitiva e radicata in valori formativi solidi. La sua esperienza nell’ambiente agonistico nazionale, accompagnata da un buon tasso tecnico rappresenta un valore aggiunto concreto per la nostra società.

Le dichiarazioni sul nuovo acquisto

Soddisfatto coach Claudio Pizzuto: «Con Gabriel aggiungiamo un tassello che rappresenta un passo importante nel percorso che la NOVA Basket ha intrapreso. La nostra volontà è chiara: costruire una squadra giovane, competitiva e radicata in valori formativi solidi che vadano dal minibasket ai ragazzi più grandi. Il suo inserimento ci permette di guardare al futuro con ancora più fiducia. L’obiettivo non è soltanto essere competitivi nel presente, ma creare un progetto lungimirante, che sappia dare continuità e prospettiva al nostro lavoro. Crediamo che El Showehy, con entusiasmo e voglia di crescere, possa essere un valore aggiunto concreto».

Queste le prime parole di Gabriel El Showehy: «Sono contento di mettermi alla prova, sarà una dura stagione e spero di essere pronto fin da subito per questo nuovo campionato. Non vedo l’ora di arrivare per iniziare subito a lavorare con i miei compagni».