La nuova pazza idea di De Luca: "In corsa per il Senato a Monza e batterò Galliani" - Tempostretto

Il leader di Sicilia Vera annuncia la candidatura nel collegio dove si rivota dopo la morte di Berlusconi

“A Monza si può vincere. La strategicità del collegio in Brianza e la nostra sfida a mani nude alle corazzate politiche”. Cateno De Luca si candida per le elezioni suppletive di Monza per il Senato, in programma entro il 29 ottobre, Elezioni dovute alla morte di Silvio Berlusconi. E il sindaco di Taormina e deputato regionale sfiderà il favorito Adriano Galliani e il radicale Marco Cappato. Il leader di Sicilia Vera e Sud chiama Nord ha dato l’annuncio in un’intervista con Monica Cappato sul “Corriere della Sera” e poi lo ha confermato sulla sua pagina Facebook.

Ecco le dichiarazioni di De Luca, impegnato nelle strategie per le Europee, con la possibile alleanza con Renzi e Calenda: “Chi è Galliani? Galliani chi? La politica è una cosa seria. Molti sottovalutano che in quel collegio il 50% degli elettori è meridionale e che dove ho giocato in prima persona, come a Messina e Taormina, ho vinto. Per natura non metto limiti alla provvidenza”.

