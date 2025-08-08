 La Palinuro all'ospedale Papardo: parte dell'equipaggio ha donato il sangue

Redazione

venerdì 08 Agosto 2025 - 19:30

Presente anche il capitano Francesco Giangarrà

MESSINA – Il Capitano di fregata Francesco Giangarrà e parte del suo equipaggio della nave Palinuro, approdata a Messina il 7 agosto, sono stati protagonisti di un gesto importante. Giangarrà, insieme al conduttore di macchina G. Cutolo, al segretario al comando D. Bruno, al capo servizio dettaglio armi F. Pastoni e all’infermiera I. Iannello, è stato all’ospedale Papardo per donare il sangue.

Un gesto che ha forte valenza sociale e che è nato dalla sinergia tra la dottoressa Claudia Rizzo, direttore dell’UOC Trasfusionale, e il dottor Salvatore Incardona, dirigente medico dell’Asp Ragusa. La donazione di sangue è fondamentale per garantire la disponibilità di sangue e dei suoi componenti per le trasfusioni, in caso di interventi chirurgici, incidenti, malattie gravi o altre emergenze mediche. Il sangue donato viene utilizzato anche per la preparazione di farmaci plasmaderivati. Donare è un gesto semplice, ma fondamentale, che può salvare vite.

